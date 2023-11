Luísa Sonza revela que fará música sobre fim de relação com Chico Moedas

A cantora Luísa Sonza participou da entrevista "De frente com a Blogueirinha” e declarou-se sinceramente sobre sua vida pessoal e seus ex-relacionamentos. A loira falou sobre o perdão ao humorista e ex-marido, Whindersson Nunes e que fará uma nova música ao ex-namorado, que a traiu, Chico Moedas.

Luísa declarou que quando se separou do humorista, tempos depois, Whindersson pediu desculpas a ela. A cantora também falou sobre a música Penhasco, que teria sido escrita com base no fim de seu casamento.

Já sobre Chico, Luísa diz não tem comparações com seu casamento. "Não dá para comparar. São coisas diferentes, mas obviamente esse último não é importante", e acrescentou: "Falando mal? Vai. Com toda certeza. Vou citar o álbum inteiro", disse a loira afirmando que teria uma nova música sobre o fim do relacionamento com Chico.