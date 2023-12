Luísa Sonza revela que gostaria de fazer parceria com BTS e Black Pink: 'Eu adoro K-Pop'

A cantora Luísa Sonza declarou durante o programa "De Frente com Blogueirinha" que gosta de K-pop e gostaria de fazer uma música em parceria com os dois maiores grupos de Idols sul-coreanos, BTS e Black Pink. A notícia dividiu opiniões e não agradou tanto os fãs dos dois grupos.

O programa "De Frente com Blogueirinha" que foi ao ar na última segunda, 27, de novembro trouxe para o papo descontraído a cantora Luísa Sonza. Claro que a Blogueirinha não perderia a oportunidade de tirar sarro com a loira, por ela cancelar sua participação e escreveu na descrição do vídeo: "Depois de ter questões pessoais e cancelar a participação na primeira vez, ela veio me pedir desculpas e eu, humilde que sou, aceitei! Todo mundo merece uma segunda chance, né gente? Por isso, seja bem-vinda, Luísa Sonza!", disse.

Em um momento da entrevista Blogueirinha pergunta à Luísa o que ela acha de K-pop e a cantora responde: "Eu adoro K-pop", e complementou: "BTS... e BLACKPINK", quando a apresentadora a questionou quais grupos gosta.

A Blogueirinha retrucou e disse que todo mundo conhece os dois grupos e Luísa respondeu que seu interesse aumenta por isso.

Já nos comentários na web, os fãs de K-pop não ficaram muito felizes: "Não combinam em absolutamente NADA e tenho certeza que ela quer por conta da popularidade internacional dos dois grupos! Só interesse", "Os Armys não curtimos de seu estilo minha filha .procure em outro lado", "Desculpa, gente, mas com essas músicas que a Luiza tá fazendo, uns clipes meio bizarros, não queria com o BTS, não", foram alguns comentários.

Mas outras pessoas declararam que poderia ser uma parceria interessante. Confira a entrevista completa: