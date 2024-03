Casimiro reage à nova versão de 'Chico' e faz pedido para Luisa Sonza

Durante a transmissão de uma de suas lives, o streamer Casimiro reagiu a nova versão, em inglês da música Chico, de Luisa Sonza. Vale lembrar que a primeira versão da canção foi dedicada a Chico Moedas, ex-namorada da artista e amigo pessoal de Casimiro.

VEJA MAIS:

De forma bem humorada, Cazé reagiu a canção e fez comentários sobre a qualidade da música.

“Já que hoje é o dia da polêmica, eu vou ouvir agora. Eu vou ouvir, a música é boa. Vamos falar a verdade, entre nós, a música é boa”, disse o carioca.

Em seguida, prevendo algum tipo de problema por reagir à música, Casimiro mandou um recado especial para Luisa Sonza. “Luísa Sonza, se você puder não me dar strike no canal, seria fundamental. O Chico não recebe um centavo disso tudo que eu faço, então não vai f%# ele. O canal dele é o ‘Aqueles Caras’. É lá que você tem que atacar, se você for. Mas você não vai, é uma pessoa do bem”, brincou o streamer.

Durante o React, o criador da Cazé TV ficou chocado ao perceber que na versão em inglês, a cantora adaptou a música, substituindo o nome de Chico por Baby.

“Não consigo olhar para o monitor, ela fica me encarando com essa cara de: ‘Seu amigo é um merda’. Eu tenho que ficar olhando para o lado. Ele virou Baby, mané. O que ele vai virar o Baby da galera é maluquice agora, vocês estão ligados, né?!”, comentou.

Aproveitando a deixa, Casimiro afirmou que a mudança do nome de Chico na música vai virar motivo de piada entre os amigos.

“Vocês devem achar que a gente não fala sobre esse assunto com ele, mas é todo dia. É o Baby Coin! Vai ser todo dia, vou mandar agora”, afirmou.