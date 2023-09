Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, recebeu vários 'trava zap' e perdeu Instagram por denúncias

Na quarta-feira (20), a cantora Luísa Sonza surpreendeu seus fãs ao anunciar o término de seu relacionamento com Chico Moedas. A cantora disse que decidiu terminar o namoro após descobrir uma traição. A notícia foi o assunto mais comentado da internet e o youtuber Casimiro revelou em uma live na plataforma Twitch que Chico estava enfrentando uma série de problemas após a traição vir à tona.

Cazé disse que se encontrou com Chico na noite de terça-feira e ele admitiu a traição. "Quando acabou o jogo, o Chico tava com cara de c*, meio de canto. Eu falei 'cara o que aconteceu?' e ele me contou a merda que fez", revelou o streamer. Ele ainda relatou que o número de celular de Chico foi vazado e ele recebeu diversas mensagens indesejadas, incluindo os chamados "trava zap", que são mensagens com uma grande quantidade de caracteres, símbolos e emojis que podem travar o aplicativo WhatsApp.

"Hoje eu não falei com o Chico direito, tá ligado? Porque o Chico perdeu o WhatsApp, vazaram o número dele e ele recebeu vários trava zap, vários! Eu mandei mensagem pra ele e a mensagem nem chegou, falei 'cara aconteceu alguma coisa', tá ligado?", disse Cazé.

VEJA MAIS

Após o anúncio do término, o perfil no Instagram de Chico apareceu fora do ar e internautas entenderam que ele teria desativado, mas Casimiro também esclareceu esses rumores. "O Instagram ele perdeu, não desativou. Ele recebeu tanta denúncia que caiu [a conta]. Eu, particularmente, não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas eu estou sendo", concluiu.

Casimiro também falou sobre as especulações de que o término do relacionamento seria uma estratégia para promover o álbum "Escândalo Íntimo", que tem a música "Chico". "Não é marketing não. O Chico fez merda!", afirmou. A própria Luísa Sonza ironizou as teorias de marketing em um comentário no Instagram e escreveu: "Claro, gente! Eu fui corna de propósito, faz todo o sentido. Parabéns!"

Assista o trecho da live de Casimiro:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)