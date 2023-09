Chico Moedas desativa perfil em rede social após Luísa Sonza expor traição

O influenciador Chico Moedas desativou o perfil no Instagram nesta quarta-feira (20) após a exposição de uma traição cometida por ele enquanto namorava a cantora Luísa Sonza. O relato da cantora foi feito durante o programa Mais Você nesta quarta-feira, 20. O influenciador foi a inspiração para a canção Chico, um dos sucessos do álbum Escândalo Íntimo.

Agora ao invés do perfil do jovem, o Instagram exibe uma mensagem de "página não disponível". "A ligação pode estar funcionando incorretamente ou a página pode ter sido removida", diz o aviso.

"Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", disse Luíza Sonza.

Luísa e Chico namoraram por quatro meses. A paixão foi tanta que a cantora falou por diversas vezes da música dedicada a ex-namorado.