'Nosso banheiro é limpo', diz dono do bar da traição de Chico a Luísa Sonza

O banheiro do bar carioca Galeto Sat's nunca foi tão famoso. Após declaração de Luísa Sonza, no programa Mais Você, de que teria sido traída por Chico Moedas no "banheiro sujo de um bar", e a divulgação do colunista Léo Dias de que a dita traição ocorreu no Galeto Sat's. O proprietário do local e os frequentadores foram às redes sociais defender o espaço cult da noite carioca.

O dono do Galeto Sat’s Sérgio Rabello, o Serjão, diz que não viu nada de anormal na noite indicada pela cantora. “Não tivemos conhecimento de nenhum fato nesse dia que fugisse da normalidade, o Sat’s fica muito cheio nos fins de semana. Quanto à higiene de nossas dependências, a manutenção é feita precisa e corretamente, quem frequenta sabe. Lamento o ocorrido e torço para que aconteça o melhor para o casal”, declarou à Veja Rio.

Nas redes sociais, os clientes defenderam o bar. “O banheiro é pequeno para tanta coisa ter acontecido lá dentro, mas é limpinho”, destacou uma seguidora do perfil. O chef Gabriel Nigro também comentou. “Acho que a gente podia convidar a Luísa para colar no Sat’s, afogar as mágoas num cachaça tônica e conferir que o banheiro anda limpinho”, falou. Mesmo com as brincadeiras, a atitude do influenciador Chico Moedas foi condenada por muitas pessoas.