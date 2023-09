Luísa Sonza e Chico Veiga estão em crise? De acordo com colunista, casal está se desentendo muito

Uma suposta crise no namoro de Luísa Sonza e Chico Veiga virou assunto nas redes sociais, nesta quinta-feira (14), após o colunista Lucas Pasin divulgar que o casal estaria se desentendendo muito. Isso teria acontecido depois do produtor Lucas Pinho decidir parar de trabalhar com Sonza, o que surtiu como “uma bomba e deixou a equipe desesperada”.

A assessoria da cantora, então, decidiu se pronunciar sobre o assunto e negou qualquer crise no relacionamento do casal. Além disso, ainda amenizou a saída de Pinho da equipe.

“Não, não é verdade, ela está no Rio, passando dias no Rio, inclusive, com o Chico. Sobre o assistente (Lucas), ele se manifestou no post do Instagram e a vida que segue. Círculo natural da vida, pediu para sair. Não tem nada, nada, nada a respeito disso aqui confirmando”, afirmou a assessoria ao Gshow.