VÍDEO: Casimiro xinga torcedor do Remo em live de jogo da Série B: 'Vai tomar no**. Vá se f***'

O streamer Casimiro Miguel, famoso entre os amantes de futebol por reagir e comentar lances, xingou um torcedor do Remo em um de seus vídeos. Casimiro estava reagindo a lances da partida entre América-MG x Santos-SP, pela Série B e analisando a situação de fair play, em um lance envolvendo o goleiro santista, que se machucou em uma jogada, mas o atacante do América seguiu o jogo e marcou um gol, gerando revolta pelo lado santista.

Durante a live, Casimiro Miguel estava analisando os lances quando um torcedor do Remo entrou no chat comentando sobre o fair play, discordando da opinião do streamer, que não deixou barato e xingou o torcedor remista.

“Tá de sacanagem o quê? Porra! Estou mostrando lance, cara. Vai tomar no c*, torce pro Remo. Vá se f***, porra. Tinha que ter fair play com você todo jogo e deixar fazer 10 gols, não fo**. Três da manhã enchendo o saco”, disse.