Lembre famosas que anunciaram publicamente que foram traídas

Nesta segunda-feira (15), a cantora Hellen Patricia, da banda Xeiro-Verde, anunciou nas redes sociais que flagrou o seu namorado com outra outra mulher e terminou o relacionamento. Ao fim do relato, ela refletiu sobre os diversos casos de traição que têm ganhado repercussão na mídia.

“Parece até mentira, né? Com toda essa exposição que tá tendo, teve a coisa da IZA, essa coisa toda. E eu peguei o meu ex-bofe, o homem o qual eu considerava namorado, em um relacionamento sério, me sacaneando", comentou a cantora, mencionando a situação da cantora IZA, que repercutiu nas redes sociais na última semana.

Além de Hellen, outras famosas já vieram a público expor as dores de ter sido traída. Confira algumas abaixo:

IZA

A cantora IZA anunciou através de suas redes sociais, na última quarta-feira (10), que descobriu a traição de seu namorado Yuri Lima e que estava se separando dele (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O episódio mais recente é o de IZA, que ganhou repercussão nacional. A cantora anunciou através de suas redes sociais, na última quarta-feira (10), que descobriu a traição de seu namorado Yuri Lima e que estava se separando dele. Vivendo o sexto mês de gravidez, Iza explicou aos seus seguidores, no vídeo que postou, que gostaria de viver um momento de respeito ao expor sua decisão. “Eu preciso de tranquilidade, estou grávida. É tudo o que eu vou falar. Foi a maior baixaria que aconteceu na minha vida", afirmou a artista.

Preta Gil

Preta Gil (Foto: Reprodução/Instagram/@pretagil)

Outro caso que trouxe indignação no público, foi o da cantora Preta Gil, que revelou em 2023, que revelou que foi traída pelo personal trainer Rodrigo Godoy enquanto passava por um tratamento de câncer.

Segundo Preta, a separação ocorreu antes da descoberta envolvendo o ex-marido. "Eu me separei dele antes de descobrir a traição porque ele me abandonou com câncer, eu ficava largada, meus amigos começaram a perceber", revelou ela, em participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', em outubro do ano passado.

Rodrigo Godoy estava se relacionando, enquanto ainda estava casado com a cantora, com a ex-stylist dela, que era muito amiga do ex-casal.

Bella Campos

Bella Campos (Foto: Reprodução/Instagram)

Bella Campos e Mc Cabelinho eram o casal queridinho das redes sociais até a metade de 2023, quando começaram a surgir rumores de traição envolvendo o cantor. Foi então que a atriz veio a público, através de suas redes sociais, para falar sobre os rumores e confirmar a infidelidade. Ela também afirmou no texto que postou que eles não estavam mais juntos.

"Como não tivemos nenhuma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", disse a atriz no comunicado.

Luísa Sonza

Luísa Sonza (Reprodução)

Depois de um namoro breve com o influenciador Chico Moedas, em 2023, a cantora Luísa Sonza foi ao programa de Ana Maria Braga anunciar o término e revelar que foi traída. Episódio aconteceu apenas um mês depois de Luísa lançar uma música que possuía na letra o trecho "Chico, se tu me quiseres", que ela dedicou para o então namorado em alguns programas.

Luísa chorou ao ler uma carta aberta sobre o término em que citou a traição e destacou que escolheu quebrar um ciclo por todas as mulheres, citando a mãe, as tias, e todas que já tiveram que aceitar maridos traidores dentro de casa.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)