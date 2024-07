Após rumores de que Yuri Lima foi demitido do Mirassol, clube se pronuncia sobre polêmica; veja

Nesta segunda-feira (29/7), Yuri Lima, ex-namorado da cantora IZA, retirou de sua biografia no Instagram a menção de que jogava no Mirassol, clube do interior de São Paulo. A ação gerou especulações sobre uma possível demissão do jogador.

Após a polêmica separação de Yuri e Iza, que está grávida de uma filha do atleta, muitos internautas comentaram nas publicações do clube pedindo o afastamento do jogador.

Na época, em resposta aos questionamentos dos internautas, o clube afirmou que não interfere em assuntos pessoais dos atletas e destacou que Yuri Lima continuava à disposição da comissão técnica e participando das atividades.

“O clube não intervém nem intermedia quaisquer contatos sobre assuntos particulares de nenhum atleta. Nossas redes sociais são abertas e, na terça-feira, após nossa vitória diante do CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tínhamos mais de 193 mil seguidores do Brasil inteiro”, disse o clube durante a polêmica.

Com os rumores da possível demissão de Yuri, o Mirassol se pronunciou novamente: “Ele está treinando e à disposição da comissão técnica normalmente”.