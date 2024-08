Yuri Lima, pai da filha de Iza, rescinde contrato com o Mirassol

Yuri Lima não faz mais parte do elenco do Mirassol. O ex-namorado da cantora Iza rescindiu seu contrato em comum acordo com o clube da segunda divisão de São Paulo, após ficar um mês sem atuar.

Neste ano, o volante participou de apenas sete partidas. Ele havia ficado afastado por dois meses devido a uma lesão no pé, mas se recuperou e estava treinando normalmente até a sua saída do clube.

Yuri não jogava desde 10 de julho, data em que o escândalo envolvendo sua traição se tornou público. Naquele momento, enquanto Iza informava aos fãs o término do relacionamento, Yuri ainda estava em campo, sem saber da decisão da ex-namorada.

No final de julho, Yuri Lima retirou o nome do Mirassol de suas redes sociais, o que gerou um burburinho na internet. Na ocasião, o Mirassol afirmou que o atleta estava "treinando e à disposição da comissão técnica normalmente".

Yuri deixa o Mirassol com 40 partidas disputadas e um gol marcado. Durante seu tempo no clube, houve uma homenagem especial à gravidez de Iza, com a criação de um uniforme personalizado para o bebê.

Recentemente, surgiram rumores sobre uma possível reconciliação entre os dois, mas a assessoria de Iza desmentiu essas informações.