Iza dá basta em críticas após perdoar traição de Yuri Lima: 'Ninguém tem nada a ver com isso'

Iza se pronunciou nesta quinta-feira, 15, sobre as críticas que tem recebido nas redes sociais desde que se reconciliou com Yuri Lima. Traída publicamente pelo jogador de futebol, a cantora deu uma nova chance ao atleta. Porém, desde então, recebe comentários negativos sobre sua vida pessoal.

O desabafo da cantora foi feito em sua participação no podcast É Nóia Minha?. Sincera, a intérprete de Dona de Mim contou ter acreditado que o assunto seria encerrado depois de optar por se resolver com o amado e reatar o relacionamento. Segundo a cantora, “uma questão também muito ingênua, de achar que as pessoas iriam ouvir a minha versão e falar: ‘Ok. Acolhemos a sua versão, vamos ficar aqui calados porque não temos nada a ver com isso. Você está só se protegendo ou tentando fazer o que você quiser'”, afirmou.

A cantora ressaltou ainda que entende a internet como uma terra de ninguém. "É incrível a gente estar lá, compartilhar a nossa arte, aquilo que a gente quer, os nossos projetos. Mas aquilo, a partir do momento que cai na internet, já não está mais nas nossas mãos e as pessoas estão realmente livres para comentar aquilo que elas realmente quiserem. E ai eu preciso mudar primeiro por que sei que as pessoas não vão mudar”, desabafou.