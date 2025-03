'Sou um cara muito família', diz Yuri Lima, namorado de IZA

O jogador de futebol Yuri Lima, de 30 anos, tem mostrado um novo lado desde o nascimento de Nala, sua filha com a cantora IZA. Conhecido por compartilhar registros de sua rotina nos campos, ele agora dedica suas redes sociais à família, com fotos da pequena de 5 meses e momentos ao lado da artista.

Durante o Carnaval, o casal foi visto em clima de romance, marcando sua primeira aparição pública juntos desde o nascimento da filha e após um período de polêmicas envolvendo término, traição e reconciliação. IZA brilhou na primeira noite de desfiles do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, acompanhada de Yuri, esbanjando sorrisos e animação.

Yuri fala sobre paternidade e relação com IZA

Em entrevista à revista Quem, o atleta abriu o coração sobre a nova fase de sua vida e sua relação com a família. "Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", afirmou.

Atualmente, Yuri está afastado dos gramados após deixar o Mirassol e tem se dedicado totalmente a Nala. Ele se considera um pai participativo e não poupa esforços nos cuidados com a filha.

"Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa. Eu fico mais com a Nala também, fico mais em casa. Para mim, esta fase está sendo maravilhosa", declarou.

Idas e vindas no relacionamento

O relacionamento de IZA e Yuri Lima começou dois meses após o fim do casamento da cantora com o produtor musical Sergio Santos. O casal assumiu o namoro em fevereiro de 2024 e, em abril, anunciou a gravidez de Nala.

No entanto, em agosto do ano passado, quando estava no sexto mês de gestação, IZA decidiu terminar o relacionamento ao descobrir uma traição por parte do jogador. No mês seguinte, eles reataram e, em janeiro deste ano, Yuri falou publicamente sobre o assunto, afirmando estar arrependido e perdoado pela cantora.