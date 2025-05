Torcida do Remo é a 14ª do país na temporada

Com média de 21.067 pagantes por jogo na Série B, a torcida azulina coloca o Remo no 14º lugar no ranking geral de público do Campeonato Brasileiro (todas as séries), conforme dados oficiais da CBF, explorados pelo site de estatísticas Sr. Goool. O Paysandu é o 21º, com média de 13.194 ingressos vendidos por jogo como mandante. Destaque à parte para o Santa Cruz, 11º colocado, com 24.784 torcedores, disputando a Série D.

Nas bilheterias, o Remo totaliza renda bruta de R$ 3,8 milhões (com lucro de R$ 2,3 milhões), enquanto o Paysandu arrecadou R$ 1,3 milhão em renda bruta e apenas R$ 635 mil de renda líquida. Enquanto o Leão seguirá jogando no Mangueirão, o Papão está de volta à Curuzu, onde já receberá o Criciúma na segunda-feira.

Uma noite para absoluta cumplicidade

É claro que é impossível exigir o apoio incondicional de uma torcida apaixonada e tão magoada. Mas, pelo menos em princípio, a postura da fiel bicolor precisa ser de cumplicidade absoluta com o time, no mutirão pela vitória sobre o Criciúma. União de forças pela redenção!

Apesar de exaurido fisicamente, o time bicolor foi muito esforçado em todos os momentos. Agora, com o alívio na fadiga e a recuperação da resistência física, o mínimo esperado é um Paysandu valente, que se imponha e troque energia positiva com a torcida, diante de um adversário em flagrante instabilidade. Só assim a Curuzu será o caldeirão pretendido como arma para a conquista da tão esperada primeira vitória no campeonato.

BAIXINHAS

O chileno Matías Cavalleri, 12 jogos, dois gols e uma assistência, está deixando o Paysandu. Ele deve disputar posição ou até jogar ao lado de Guilherme Cachoeira, que foi pífio no Remo no ano passado, mas tem se saído bem no CSA. Cavalleri não deu a resposta que o Papão esperava, mas será lembrado pelo gol do recente título da Copa Verde.

Retrospecto de Remo x CRB: cinco vitórias do Leão Azul, seis empates e quatro vitórias do time alagoano. Paysandu x Criciúma: quatro vitórias do Papão, sete empates e cinco vitórias do time catarinense, considerando jogos pelas Séries A, B e C.

A Curuzu passou por diversas melhorias para a reabertura no jogo Paysandu x Criciúma. Além do gramado, várias dependências foram reformadas, especialmente os banheiros. Mas o maior avanço está no acesso, com a implementação do sistema de biometria facial, oferecendo mais praticidade e segurança.

A interligação do sistema de biometria dos estádios com os sistemas da Polícia e da Justiça permite a captura de foragidos, bem como a identificação de baderneiros e criminosos em geral. O Mangueirão também vai inaugurar, em breve, o seu sistema de reconhecimento facial — possivelmente no Re-Pa, dia 21 de junho.

Marcelo Rangel já merece um lugar na prateleira dos grandes goleiros do Remo? Já superou Vinícius? Essas perguntas rendem um bom debate. Para se juntar aos gigantes, só faltam conquistas para Marcelo Rangel: até agora, ele soma apenas um título estadual e um acesso, em 66 jogos. Tem sido gigante, mas sua história ainda é muito recente.

O Remo vinha em sucessivas reformas de elenco, a ponto de o goleiro Marcelo Rangel ser hoje o recordista de jogos do grupo atual. Vinícius, seu antecessor — agora na Tuna —, disputou 261 partidas pelo Leão ao longo de oito temporadas. Foi uma exceção na rotatividade azulina.

O goleiro Alisson preferiu deixar o Paysandu e retornar ao Criciúma, onde chegou cotado para ser o reserva eventual de Caíque, mas quem está jogando é o jovem Kauã, de 21 anos. Alisson chegou a fazer dois jogos pelo Papão: contra o Bragantino, em Bragança, e contra o São Raimundo, em Roraima.