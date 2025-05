Matheus Davó, cartada técnica, financeira e moral do Leão

Ao comprar 60% dos direitos econômicos de Matheus Davó junto ao Cruzeiro, o Remo dá uma cartada técnica, no sentido de reforçar o time, e financeira, na perspectiva de venda e lucro. Não deixa de ser também uma cartada moral, pela mensagem que isso passa ao mercado sobre a afirmação do clube em seus projetos.

Com 25 anos, o atacante, que vem do Mirassol, vive uma fase de transição na carreira. É dar certo no Remo e decolar, ou não emplacar e ficar marcando passo. Mas Matheus Davó tem potencial e características (movimentação) para se encaixar facilmente no time de Daniel Paulista, dependendo também do seu nível de compromisso e de ambição profissional. Tudo para ser uma ótima contratação!

Papão em circunstâncias únicas

Um paralelo entre o drama que o Paysandu vive hoje na Série B e o que viveu em 2023 na Série C: como agora, o time bicolor se arrastava em campo. A causa era a insuficiência de treinamentos. Hélio dos Anjos assumiu com uma frase emblemática: "Vai ter que sagrar...". Era um recado para os atletas sobre o trabalho muito forte a partir dali. O mesmo time, que já brigava contra o rebaixamento, subiu para a Série B. Mas agora, no time de Luizinho Lopes, a causa é inversa: desgaste por excesso de esforço físico.

O grupo atual começa a ter o devido repouso para recuperação de força e resistência. Mas também precisa de recuperação mental, e a questão psicológica é de autoconfiança urgente para o jogo da segunda-feira, contra o Criciúma, confirmado ontem para a Curuzu. Um jogo que, desde já, se desenha tenso pelos efeitos que irá produzir, para o bem ou para o mal.

BAIXINHAS

O Remo da Série C 2024 teve sua fase crítica nas primeiras rodadas por questão física, devido a treinamentos em baixa intensidade. Rodrigo Santana corrigiu, e o time decolou. Também em 2022 o fator físico foi um problema no Leão Azul, mas por causa de farras: jogadores irresponsáveis e falta de comando.

Quando não é o fator físico, por diversas causas, é a soberba que derruba os nossos times. Por trás de tudo isso, está a falta de uma cultura profissional no ambiente de trabalho. O Remo, vivendo uma das suas melhores fases no futebol, está desafiado a manter-se nos trilhos. E a solução é profissionalismo absoluto.

Lucas Crispim, meia-atacante de 30 anos, titular do Fortaleza por três temporadas, está de saída da Tailândia, onde marcou 9 gols e deu 8 assistências em 41 jogos pelo Buriram United. É um nome possível no Remo. Também foram alvos do Leão nos últimos dias os atacantes Pedrinho (Cuiabá) e Paulinho Bóia (Nacional de Portugal).

Paulinho Bóia, 26 anos, também é alvo do Paysandu, onde teve destaque no ano passado, com três gols e duas assistências em 18 jogos na Série B. Ele foi titular do Nacional no campeonato português, mas marcou apenas um gol e deu uma assistência em 15 jogos.

Keffel: o pior negócio dos últimos tempos no futebol paraense. O Paysandu investiu mais de R$ 300 mil na compra de 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo do Torrense. Em campo, ele foi uma lástima: "jogou" apenas 45 minutos, contra o Santos, na Série B 2024. Hoje, o Papão tem uma dívida acima de R$ 1 milhão por esse péssimo negócio e está sob ameaça de transferban, ou seja, punição da FIFA com bloqueio de registro de novos atletas. Um horror!

Matheus Alvarenga de Oliveira virou "Davó" por causa dos vários xarás que tinha na escolinha onde começou. Como sua avó o levava diariamente aos treinos, ele foi distinguido no grupo como Matheus "Davó". O apelido não apenas pegou, como foi recebido com grande carinho pelo atleta.

Apesar da necessidade maior de repouso, o Paysandu, que estava em viagem e jogou no domingo, já voltou às atividades ontem à tarde – provavelmente para evitar críticas veementes. O Remo, com crédito e sem tanto desgaste, deu dois dias completos de repouso: jogou no sábado e só reativou os treinos ontem. Isso é fundamental para a recuperação dos atletas.

Rossi está funcionando nos bastidores do Paysandu como auxiliar do executivo Carlos Frontini nos contatos para contratações. Como torcedor bicolor que é, o atacante está propondo nomes e usando o prestígio em tentativas de convencer atletas a virem para o Papão.