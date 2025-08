Cineasta estará em Belém realizando masterclasses e debates gratuitos

Nos dias 12 e 13, o cineasta mineiro André Novais Oliveira, nome de destaque do cinema brasileiro contemporâneo, irá ministrar cursos em Belém. Além disso, ele é o homenageado da programação 2025 do CineSesc, através do projeto Oliveira na Retrospectiva Brasil. André estará em diversas capitais brasileiras com 163 atividades com programação gratuita.

Agora, em agosto, além de ter sua obra em exibição, o diretor percorrerá diferentes estados com uma masterclass presencial, que permitirá um mergulho profundo em sua obra.

A Mostra “Retrospectiva Brasil: O Cinema de André Novais Oliveira” contará com 151 sessões e 12 masterclasses em 10 estados, incluindo o Pará.

No dia 12, no CineSesc Ver-o-Peso, em Belém, às 16h, será ministrado o masterclass com estudo de caso e bate-papo e às 19h terá exibição de curtas e mais uma conversa o com o cineasta.

Em 13 de agosto, às 16h, terá mais uma masterclass com estudo de caso e um bate-papo com o cineaasta e, às 19h, terá uma sessão de “O Dia Em Que Eu Te Conheci” e uma última conversa com o homenageado.

A filmografia de André Novais Oliveira foi licenciada para estar disponível para 22 estados por todo o ano de 2025, abrangendo todas as regiões do país. Os debates e aulas com André acontecem em diferentes unidades do Sesc, além do Pará, no Rio de Janeiro e Paraná. O cineasta também compartilhará sua trajetória, sua carreira como diretor e pesquisador da história do cinema, além dos bastidores do seu processo criativo em todos os Estados.

Já no Tocantins, Renato Novaes, ator dos filmes de André, conduzirá as ações educativas.

Influenciado pela família a seguir na carreira na sétima arte, ele traz seus familiares e até mesmo atores amadores para as telonas desde o início de sua jornada profissional. Seus filmes tratam do cotidiano e suas produções já circularam por festivais nacionais e internacionais, incluindo Cannes, Brasília, Mar del Plata, Locarno, Mostra Internacional de São Paulo, Tiradentes, entre outros.

Por meio da produtora Filmes de Plástico, da qual é sócio, André conseguiu dar vida a longas como "Ela Volta na Quinta" (2014), "Temporada" (2018) e "O Dia em Que Te Conheci" (2023). Atualmente, está finalizando o inédito "Se Eu Fosse Vivo… Vivia". Entre as obras que circularão estão também curtas marcantes, como "Nossa Mãe Era Atriz”, um documentário que retrata como o autor dialoga com a dimensão afetiva, íntima e familiar, ao contar como sua mãe, já aos 60 anos, se tornou uma atriz premiada no Brasil e no mundo.

André destacou a importância do projeto ao exibir e promover conversas sobre suas obras em diversos cantos do país: "É muito bom pensar que os filmes vão rodar por tantos estados, tantas cidades, e poder debater sobre isso. É incrível! E importante não só para mim, mas para a produtora inteira porque, em termos de distribuição, a mostra tem um alcance muito grande”, finalizou.