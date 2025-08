Após perder 52 kg, Fabiano Menotti exibe resultado e impressiona seguidores; veja o antes e depois

O cantor Fabiano Menotti, da dupla sertaneja com César Menotti, impressionou os seguidores ao mostrar o resultado de sua transformação corporal. Aos 47 anos, o artista revelou que já eliminou 52 quilos desde que iniciou sua jornada de emagrecimento. Veja a baixo o antes e depois.

Na publicação feita nas redes sociais, o sertanejo compartilhou fotos de antes e depois e falou sobre os desafios do processo. “Fácil não é, mas impossível também não. Postei no feed pra mostrar que é possível e vale a pena. Saúde acima de tudo!”, escreveu na legenda.

Apesar do avanço expressivo, Fabiano afirma que ainda não atingiu seu objetivo final. “Já se foram 52 kilos. Mas ainda não cheguei no que eu quero!!! A luta continua, e eu estou vencendo ela!!! Espero que continue assim!!!”, completou o cantor.

Mudança de hábitos e rotina intensa

Além da mudança física, o artista também vem compartilhando sua nova rotina de treinos, alimentação e suplementação. Em um vídeo publicado no Instagram, Fabiano reforçou que a transformação não depende apenas de medicamentos.

“Tá achando que é só usar a canetinha milagrosa e fica tudo certo, né? Não é por aí não. Ela ajuda, mas tudo faz parte de um processo. Mudança de hábito, alimentação, treino”, explicou.

O cantor também detalhou como tem cuidado do corpo e da saúde com orientação profissional. “Hoje eu vou muito para a proteína, e a suplementação é fundamental. Tomo whey, creatina, magnésio e vitaminas”, contou.

Fabiano também destacou que o emagrecimento precisa ser equilibrado para evitar perda de massa magra. “Se você toma a canetinha e fica só nela, perde gordura, mas também massa magra, força e disposição. Não adianta... Tô me sentindo bem, com disposição, com força. Só consegui isso mudando meus hábitos e respeitando meu corpo. A luta continua”, completou.

Vale lembrar que Fabiano Menotti sofreu um grave acidente de trânsito recentemente, o que também influenciou em sua decisão de priorizar a saúde. Veja o antes e depois do sertanejo:

(Reprodução/Instagram)