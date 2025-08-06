Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Isabelle Nogueira fala sobre forte ligação com o Pará: 'Me sinto pertencente'

Vice-campeã do BBB 24 está em Belém para o lançamento de linha de perfumes com ingredientes da Amazônia

Hannah Franco
fonte

Em Belém, Isabelle Nogueira destaca ligação com o Pará e cultura amazônica. (Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Isabelle Nogueira, de 32 anos, está em Belém para participar do lançamento oficial da nova linha de perfumes da Natura, que tem como destaque ingredientes originários da Amazônia. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a manauara falou com emoção sobre sua forte ligação com o Pará e o sentimento de pertencimento que carrega pelas suas raízes amazônicas.

"Me sinto muito pertencente pela minha ancestralidade, pelas minhas raízes. Tenho família paraense, meu pai é paraense, e morei no oeste do Pará, em Juruti, um município que eu amo muito, que é muito rico culturalmente", afirmou Isabelle.

A cunhã-poranga do Boi Garantido reforçou que se reconhece na luta do povo nortista por visibilidade e valorização no cenário nacional. "Todos nós, nortistas, carregamos uma luta de ter o nosso protagonismo diante do cenário nacional, de ter esse reconhecimento da nossa potência cultural e de trazer um retorno, inclusive econômico, para o nosso povo que vive aqui", destacou.

Isabelle também falou sobre o carinho que sempre recebeu dos paraenses: "Eu me sinto muito grata, muito feliz de viver, de estar aqui, de sempre ser muito bem-vinda. Sempre fui muito bem-vinda aqui no Pará. Eu rodo o Pará todinho", disse, com entusiasmo.

"Com certeza, vocês vão me ver várias vezes aqui em Belém, gente. Várias vezes!", completou.

