Festival de Parintins 2025: Isabelle Nogueira comemora a vitória do Boi Garantido; confira

A cunhã poranga do Boi Garantido Isabelle Nogueira comemorou, na tarde desta segunda-feira (30), a vitória do boi vermelho e branco que conquistou o 33º título no Festival Folclórico de Parintins 2025. A apuração dos resultados ocorreu no Bumbódromo, na cidade de Parintins, em Manaus (AM), mesmo local em que foram realizadas as apresentações das equipes azul e vermelha.

"Obrigada meu Deus!! Meu Boi Garantido!! Campeão do Festival de Parintins 2025! Deus seja louvado! Muito obrigada, meu Deus", vibrou Isabelle com sua equipe e amigos nos stories de seu Instagram.

Apresentações de Isabelle Nogueira

Na primeira noite do Festival de Parintins, realizado na última sexta-feira (27), a empresária e ex-BBB Isabelle Nogueira fez uma encenação da lenda indígena Tapyra'yawara, uma figura mítica conhecida por fazer parte do cenário lendário de diversos povos originários da Amazônia. No meio de sua evolução, a cunhã poranga do Boi Garantido se transformou em uma onça por alguns minutos no Bumbódromo.

Já no segundo dia de apresentações, que ocorreu no sábado (28), Isabelle contou por meio de seus gestos e danças da lenda amazônica “A Lendária Epopeia de Tamapú”, remetendo-se à história do guerreiro Tamapú que era completamente apaixonado pela princesa do Palácio dos Ossos, filha do rei do Império dos Urubus. Em sua fantasia, ela vestiu uma costeira indígena e se apresentou junto com outros dançarinos artísticos que estavam caracterizados de urubus.

Já no último dia do Festival, realizado no domingo (29), a cunhã poranga do boi branco e vermelho subiu em cima de uma alegoria no formato de um muiraquitã para homenagear as artesãs da Região Amazônica. Em seguida, Isabelle Nogueira guardou uma surpresa para o final de sua performance: a cunhã se transformou em uma arara vermelha, ave característica da Amazônia brasileira.

