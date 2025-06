Festival de Parintins 2025: Caprichoso perde pontos e se retira da apuração; confira o momento

O 58º Festival de Parintins chegou ao fim com as apresentações dos tradicionais Bois-Bumbás. Caprichoso e Garantido aguardam o resultado da apuração que está sendo realizada na tarde desta segunda-feira (30). Uma cena interessante aconteceu durante o quesito do Bloco "A" - Comum/Musical, em que os representantes do Boi-Bumbá Caprichoso abandonam o local, alegando "injustiça".

Enquanto o Presidente da Comissão Julgadora anunciava as notas do jurado Marcos dos Santos, o Presidente do Boi Azul e Branco, Rossy Amoedo, afirmava: "Esse jurado foi o jurado que nós acusamos, que tiraram da comissão. Os dois estão detonando o Caprichoso, injustamente. É ridículo seguir com essa apuração". Em seguida, ele e os outros representantes se retiraram da apuração, que continuou normalmente.

Após receber uma nota 9,9 pelo quesito "Apresentador" e 9,8 pelo "Levantador de Toadas", enquanto o Boi Garantido recebeu duas notas 10, os integrantes se revoltaram e resolveram abandonar a apuração.

O Garantido está próximo de ser campeão do Festival de Parintins de 2025. A apuração segue ao vivo no YouTube.