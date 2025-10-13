32º FIDA reúne apresentações de dança e oficinas, em Belém, no mês de outubro; confira a programação

Entre os dias 15 e 19 de outubro será realizado a 32ª edição do Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA), idealizado e coordenado pela professora e bailarina Clara Pinto. As inscrições ficaram abertas até o dia 10 de outubro. O evento foi o primeiro com status internacional de dança realizado na Região Norte, com o objetivo de promover aulas, intercâmbios e apresentações com artistas de todas as partes do mundo.

O FIDA oferece espaço para grupos profissionais e iniciantes, permitindo que crianças, adolescentes e jovens participem de apresentações gratuitas em palcos alternativos. Além disso, também será realizada oficinas de diferentes modalidades, incluindo ballet clássico, infantil, juvenil e intermediário, jazz musical e dança de salão, abertas ao público interessado.

Os eventos são realizados em diferentes locais da cidade. O Theatro da Paz recebe a Mostra de Dança Adulto e a Mostra Competitiva, enquanto o Teatro Estação Gasômetro abriga a Mostra Competitiva nas categorias solo, duo, trio e conjunto. Na Escola de Danças Clara Pinto, a programação ocorre no Palco Alternativo “Calçada da Dança”. O credenciamento dos participantes será realizado na cia de dança, na próxima terça-feira (14), das 9h30 às 18h.

Segundo a organizadora, a professora de dança Clara Pinto, o FIDA é um festival que sempre busca trazer novidades e momentos de emoção para o público. "Tudo que seja de bom, que for de melhor para a nossa dança será apresentado. Isso aí o público pode esperar com certeza", afirmou.

Sobre os convidados e atrações deste ano, Clara citou nomes de destaque no cenário da dança nacional e internacional, como Beto Spinelli, Rodrigo Marçal, André Malauzar, Marisa Estrela, os primeiros bailarinos do Teatro Municipal, entre outros ícones importantes.

A organizadora também revelou que o festival fará homenagens a grandes personalidades da dança que faleceram recentemente, preservando sua memória e contribuição artística. Entre os homenageados estão Fábio de Mello, responsável por coreografias dentro do projeto Resgate da Cultura Paraense; Décio Otero, pioneiro da dança contemporânea no Brasil; e o professor Bira Marques, de Marituba, que dedicou sua carreira à dança para a terceira idade.

Clara ressaltou que essas figuras serão lembradas por sua importância e legado: "Infelizmente, essas pessoas partiram, mas ficarão eternamente na nossa memória e no nosso coração. Por isso prestamos essa linda homenagem a eles, para que saibam o quanto sempre os amamos e admiramos".

Programação completa

A Mostra Competitiva acontece nos dias 15, 16 e 17 de outubro, das 8h30 às 19h, no Teatro da Paz e no Teatro Estação Gasômetro. O Espetáculo Noturno no Teatro da Paz terá programação distribuída ao longo do festival. No dia 16, serão realizadas homenagens especiais e a entrega do Troféu de Incentivo à Cultura, além da apresentação da Mostra Competitiva - Prêmio Valores da Terra.

No dia 17, ocorrerá a entrega de medalhas aos premiados das categorias Infanto Juvenil, Juvenil, Adulto e Master que participaram da Mostra Competitiva no dia 15, apresentação do Prêmio Coreografia, Mostra de Danças dos grupos participantes e apresentações de convidados.

Já no dia 18, serão entregues troféus aos diretores dos grupos participantes, divulgados os resultados do Prêmio Valores da Terra e do Prêmio Coreografia, entregues medalhas aos premiados das categorias Baby, Infantil, Infanto Juvenil, Juvenil, Adulto e Master que se apresentaram nos dias 16 e 17, e realizadas apresentações de bailarinos convidados e grupos participantes.

No dia 19, a Noite de Gala apresentará os alunos das oficinas de Ballet Clássico Infantil, Juvenil e Intermediário e Jazz Musical, além de apresentações de convidados e homenagem da Cia Clara Pinto a todos os grupos participantes do festival.

A Mostra de Dança “Calçada da Dança”, realizada em frente à Escola de Danças Clara Pinto, ocorrerá no dia 18 de outubro, às 16h, com limite de 15 inscrições gratuitas por ordem de chegada. As oficinas do festival serão realizadas entre os dias 16 e 19 de outubro, distribuídas entre o Teatro da Paz e a escola, e são abertas a todos os interessados.

O FIDA é aberto a companhias, grupos, escolas, colégios, academias, projetos sociais, grupos folclóricos, bailarinos independentes, amadores, profissionais e semiprofissionais em todas as modalidades de dança.

Tributos

O festival realiza ainda homenagens a personalidades da dança que contribuíram para o desenvolvimento cultural, nacionais e internacionais. Entre os homenageados já estiveram Zandra Rodrigues, Emílio Martins, Márika Gidali, Dalal Achcar, Ana Botafogo, Mariza Estrella, Márcia Haydeé, Maria Luiza Noronha, Carlinhos de Jesus, Nilson Penna, Marcelo Misailidis, Francisco Timbó, Cristina Sanchez, Fábio de Mello, Gisela Vaz, Toshie Kobayashi (in memoriam) e Cícero Gomes.

A edição deste ano contará com os bailarinos convidados Manuela Roçado e Rodrigo Hermesmeyer, além de outros artistas. A Cia de Danças Clara Pinto mantém o projeto “Resgate da Cultura Paraense”, que homenageia profissionais e instituições da região, incluindo Maria Helena, Altino Pimenta, Waldemar Henrique, Maestro Isoca, Bruno Menezes, Augusto Rodrigues, Líbero Luxardo, Theatro da Paz, Tó Teixeira, Pinduca e obras como “Belém Cidade das Mangueiras” e o espetáculo “Encontro das Águas”.

O FIDA gera empregos diretos e indiretos em diferentes setores. Entre os empregos diretos estão funções de coordenação, coreografia, consultoria, supervisão de oficinas, secretaria, recepção, transporte, ensino de dança, camareira, técnico de palco e sonoplastia. O festival tem participação de instituições governamentais e empresas privadas, além de estimular o turismo e o comércio local.