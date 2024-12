Escola de Danças Clara Pinto leva 'Le Jardin Animé' ao palco do Theatro da Paz

A vida é movimento e a dança traduz o movimento da vida. Por isso, cerca de 200 pessoas, entre alunos de dança e bailarinos, estarão no palco do Theatro da Paz, neste sábado, dia 14, e no domingo, dia 15, às 19h30, para apresentar o espetáculo "Le Jardin Animaté". Essa atração no final de semana abrange dois atos, um abordando uma situação de naufrágio e outro, o próprio Jardim Animado, a partir da obra "La Corsaire". Com um precioso detalhe: a entrada é franqueada ao público. Essas apresentações irão marcar o encerramento do ano letivo da Escola. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Theatro e também no Ticket Fácil.

"Le Corsaire" é um ballet de repertório, baseado em poema de Lord Byron, com musica de Adolphe Adam e coreografias de Marius Petipa e, posteriormente, de Joseph Mazilier e Jules Perrot. Esse balé teve origem na França do século 19 e conta a história de um pirata, Conrad, que se apaixona por uma escrava, de nome Medora. Ela é muito cara para Conrad comprar e, então, é vendida para o harém de um paxá do Império Otamano. Conrad passa por diversas situações na sua tentativa de resgatar a amada.

Como informa a professora Clara Pinto, a Escola apresentará a trama a partir de um naufrágio, em que se destaca a figura de um mercador que negocia tecidos, especiarias, jóias e odaliscas. Tudo se passa na praça do mercado, onde o comerciante faz seus negócios, inclusive, trocas com os paxás mais ricos daquele espaço.

No outro ato, o público irá conferir o terceiro ato de "Le Corsaire", intitulado "Le Jardin Animé", em que são evidenciadas a beleza e a singeleza das flores do Jardim do Palácio. O coreógrafo Petipá montou a cena em um corpo de balé com vários movimentos e duas variações. A estrutura do espetáculo em Belém envolve momentos de alegria, muitas cores, diversidade de movimentos e as variações que oportunizam aos solistas apresentarem o seu trabalho de forma bem abrangente. "Le Jardin Animé" tem a duração de uma hora e 30 minutos.

Sensibilidade

Trata-se de um momento singular para que alunos e alunas e bailarinos em geral possam mostrar seu trabalho ao público admirador da arte da dança, como diz Clara Pinto. Em outras palavras, momento em que espectadores de todas as idades podem conferir a expressividade da dança, arte que consegue realçar cenários e mesmo construir novas paisagens, contribuindo para a descoberta de diferentes linguagens e significados a partir da performance de bailarinos.

Esta versão de "Le Jardin Animé" é assinada pelo coreógrafo e professor Douglas Motta, de Fortaleza (CE), e tem como bailarino convidado Leon Lenain, do Conservatório Cearense de Dança, da capital do Ceará. A professora Clara Pinto destaca que para uma pessoa que estuda a arte da dança se apresentar ao público no palco do centenário Theatro da Paz corresponde à realização de um sonho. "A dança traz grande contribuição às pessoas, em particular, aos bailarinos, ou seja, a concentração, a responsabilidade, a disciplina, a resiliência, o que irá ajudar na vida futura de todos", salienta.

O apoio das famílias aos alunos da Escola de Dança tem sido fundamental e não vai faltar neste momento muito especial para todos eles, como pontua a professora Clara. A Escola de Danças Clara Pinto registra 54 anos de atividades artísticas.



Serviço:

'Le Jardin Animé', com a Escola de Danças Clara Pinto

No Theatro da Paz, na Praça da República, Rua da Paz, s/n, Centro de Belém (PA)

Às 19h30 dos dias 14 e 15 de dezemrbro de 2024

Ingressos: são adquiridos na bilheteria do Theatro e também no Ticket Fácil