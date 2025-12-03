Fernando Fernandes compartilha registros de viagem ao Marajó: ‘Logo to de volta’

O atleta e apresentador Fernando Fernandes esteve em Soure, no Marajó, e compartilhou registros da viagem no Instagram. Nessa terça-feira (2), Fernando publicou imagens com búfalos, moradores e outros detalhes da região. Em legenda, o atleta prometeu retornar ao local.

“Foram poucos dias, porém intensos. Nessa terra de gente forte, pude conhecer a essência do povo marajoara, pessoas simples que sabem te receber com um sorriso no rosto, um aperto de mão e um abraço sincero. O marajoara é raiz, valoriza a tua terra, tuas origens, tem orgulho de ser quem são. O Marajó é magico. Obrigado, Soure. Logo, logo tô de volta pra velejar nessas águas”, escreveu Fernando.

Confira registros da viagem de Fernando Fernandes ao Marajó

Nos comentários, internautas elogiaram o atleta e a viagem. “Vibe boa demais”, escreveu um perfil. “Que demais! Parabéns pela descrição”, disse outro. “Não tem condições essas fotos, que registro incrível”, falou uma internauta.