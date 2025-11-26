Capa Jornal Amazônia
Marajó Dance promove formação em carimbó e lundu em Soure e ressalta ancestralidade

O evento oferece dois workshops, três oficinas práticas e uma apresentação final dos participantes

Laura Serejo*
fonte

o evento foi estruturado para aproximar o público da cultura local por meio de vivências práticas e reflexões sobre identidade, ancestralidade e tradição (Foto: Divulgação)

O município de Soure, na Ilha do Marajó (PA), recebe, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, o Marajó Dance, iniciativa que, segundo a organização, tem o objetivo de promover formação em Carimbó e Lundu Marajoara e ampliar o acesso às tradições da região. O evento oferece dois workshops, três oficinas práticas e uma apresentação final dos participantes. As inscrições são limitadas e estão disponíveis no perfil oficial do projeto no Instagram: @marajo.dance.

De acordo com a equipe do Marajó Dance, o evento foi estruturado para aproximar o público da cultura local por meio de vivências práticas e reflexões sobre identidade, ancestralidade e tradição. A programação inclui o workshop muDANÇA x Tradição, apresentado pela organização como uma imersão nas expressões musicais e corporais do território marajoara.

O workshop Dança e Ancestralidade, conforme descreve a equipe, propõe ao público uma vivência voltada para as raízes culturais do Marajó, ressaltando como gestos, ritmos e movimentos carregam memórias transmitidas entre gerações.

A idealizadora do projeto, Fabrícia Marques, dançarina e pesquisadora, afirma que o Marajó Dance foi pensado para fortalecer a identidade cultural local e incentivar a valorização das tradições afro-brasileiras e marajoaras. “As danças marajoaras não devem ser vistas apenas como danças, mas sim como o pulsar da alma marajoara, que ecoa em cada batida do tambor e em cada passo que compõe a nossa história”, diz Fabrícia.

Ainda segundo a organização, as oficinas também têm o objetivo de capacitar agentes culturais para atuarem na preservação das danças tradicionais da ilha.

Oficinas e vivências de Carimbó e Lundu

As oficinas de Carimbó e Lundu Marajoara ocorrerão nos três dias do evento. Conforme descreve o projeto, os participantes terão acesso a aprendizados práticos sobre passos tradicionais, fundamentos corporais, ritmos e elementos históricos que compõem essas expressões culturais.

A realização do Marajó Dance conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc e apoio da Associação de Moradores do Pacoval (AMPAC), Instituto Inã e Secretaria de Cultura do Pará, de acordo com a organização.

Programação

27 de novembro

  • 17h – Workshop muDANÇA x Tradição
  • 18h30 – Oficina de Carimbó e Lundu Marajoara

28 de novembro

  • 17h – Workshop Dança e Ancestralidade
  • 18h30 – Oficina de Carimbó e Lundu Marajoara

29 de novembro

  • 16h – Oficina de Carimbó e Lundu Marajoara
  • 21h – Apresentação final com os alunos

Serviço Marajó Dance

  • Datas: 27, 28 e 29 de novembro
  • Local: Associação dos Moradores do Pacoval (AMPAC) – 13ª Rua, entre Tv. 23 e 24, Soure, Ilha do Marajó (PA)
  • Inscrições: via Instagram @marajo.dance
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

