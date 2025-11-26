Luciano Huck revela as chances de se candidatar à presidência do Brasil: 'Egoísmo'

Após anos de especulações sobre a suposta candidatura do apresentador brasileiro Luciano Huck à presidência do Brasil, ele revelou as chances reais dele entrar na trajetória política do país. Em entrevista à revista Cidade Jardim, o comunicador não descartou a hipótese de virar Presidente da República, porque depois de anos viajando pelo país, ele percebeu reflexões profundas sobre seu papel na sociedade.

“Depois de quase três décadas rodando esse país de ponta a ponta, vendo de perto nossos problemas e tendo o privilégio de entrar na casa das pessoas, ouvir suas conquistas e dificuldades, seria muito egoísmo me preocupar só com o bem-estar da minha família e não pensar no resto”, destacou o apresentador Luciano Huck.

Participação de Huck na política brasileira

Ao longo da entrevista, o comunicador brasileiro disse que já atua com a política do país por meio do debate público, sempre tentando encontrar ideias, soluções e não apontando problemas. “Acredito que, se quisermos uma transformação exponencial, o Brasil precisa qualificar a política e elevar o sarrafo ético”, pontuou Huck.

Além de Luciano Huck, a apresentadora Angélica, mãe de Joaquim, Benício e Eva, também participou um pouco da entrevista do marido, citando características de como uma primeira-dama deve atuar no governo. “A primeira-dama do século 21 deve atuar como ponte afetiva entre governo e sociedade, tratando temas como educação, família, saúde mental e igualdade”, finalizou Angélica.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)