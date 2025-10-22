Angélica abre o jogo sobre o fim do namoro de Benício Huck e Duda Guerra: 'Brigando por Macho'

A apresentadora Angélica abriu o jogo sobre a recente polêmica envolvendo seu filho, Benício Huck, de 17 anos, e o fim do namoro com a influenciadora Duda Guerra, também de 17. Durante sua participação no podcast Menotalks, comandado por Silvia Ruiz e Mariliz Pereira Jorge, Angélica detalhou como a exposição pública afetou o adolescente e qual foi sua postura como mãe.

Exposição e sofrimento de Benício

"Quando ele foi exposto à beça, ele sofreu como um adolescente sofreria", revelou Angélica, referindo-se à ampla divulgação do término e das brigas subsequentes nas redes sociais. A apresentadora descreveu sua reação como a de "uma mãe à moda antiga, que acolhe, dá conselho", oferecendo suporte ao filho.

Indignação com brigas nas redes sociais

O que mais chocou a esposa de Luciano Huck, 54, não foi o fim do namoro em si, mas sim a briga pública que se seguiu. Em maio, após Duda Guerra confirmar o término, uma intensa discussão envolvendo outras adolescentes tomou conta das redes.

"Eu fiquei muito indignada, não como o namoro, mas como as meninas brigando por meninos", desabafou Angélica.

"O que mais me chocou foram as meninas brigando por um menino que era meu filho, mas não importa. Brigando por macho, pelo amor de Deus", criticou, chocada com a situação.

Apoio e conversa em família

Angélica assegurou que, apesar da exposição, mantém um diálogo aberto com os filhos sobre relacionamentos e o uso das mídias digitais. "Eu nunca impus nada. A gente conversa, [eles] sabem que podem contar com a gente", afirmou, reconhecendo que os adolescentes "estão perdidos com as redes sociais".

A apresentadora também demonstrou empatia por todas as envolvidas. "Fiquei com pena de todas as meninas envolvidas. Eu estava genuinamente preocupada com as meninas. Tive vontade de chorar", finalizou, ressaltando a seriedade do impacto das redes na vida dos jovens.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)