Ingressos para o Global Citizen Festival: saiba tudo sobre como participar, resgatar e regras

O Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém, vai receber no dia 1º de novembro a primeira edição do Global Citizen Festival na América Latina, com foco na Amazônia. O evento, que terá apresentações de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay. Mais do que um festival musical, a iniciativa é uma plataforma de mobilização em defesa da justiça climática, da equidade social e da sustentabilidade.

O Global Citizen Festival antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense. O objetivo é engajar a população em ações práticas para a preservação do meio ambiente e o apoio às comunidades amazônicas.

🎟️ A seguir, confira todas as informações sobre como conseguir ingressos, prazos, regras e os canais oficiais para participar do evento.

Como conseguir ingressos?

Diferentemente de festivais tradicionais, os ingressos para o Global Citizen Festival: Amazônia não são vendidos. Para participar, o público precisa se cadastrar na plataforma Global Citizen (app ou site) e realizar ações de impacto social, como:

Assinar petições;

Participar de quizzes educativos;

Compartilhar conteúdos de conscientização;

Fazer check-in em locais específicos via aplicativo;

Realizar desafios de mobilização via WhatsApp.

A cada conjunto de ações realizadas, o usuário acumula chances para participar dos sorteios semanais. O último sorteio acontecerá na manhã do dia 28 de outubro, com anúncio dos vencedores em seguida.

Cada sorteio seleciona 200 pessoas. Os sorteados recebem instruções por e-mail ou mensagem no WhatsApp e têm 48 horas para resgatar seus ingressos.

Vale ressaltar que é possível participar de mais de uma ação. Quanto mais ações realizar, mais chances acumula.

🤳 Como participar dos sorteios?

Pelo site ou aplicativo

Acesse o site do Global Citizen ou baixe o aplicativo para Android ou iOS Realize o cadastro e preencha com os dados solicitados Encontre o anúncio do Global Citizen Festival: Amazônia e clique em “ganhe ingressos gratuitos” Clique em “ganhe mais pontos” Realize ações que garantam, no mínimo, 50 pontos para perfil Ao conseguir a pontuação mínima, clique em “ganhe ingressos gratuitos”

*Do tópico 3 ao 6, as ações podem ser repetidas.

Pelo WhatsApp

Acesse o site do Global Citizen Encontre o anúncio do festival e leia, com a câmera do smartphone, o QR Code disponível Envie a mensagem automática disponibilizada Escolha o idioma Siga os passos de cadastro Aguarde o envio de ações

⚠️ Apenas residentes do estado do Pará são elegíveis para receber ingressos nesta edição do festival. Um processo de verificação de residência será realizado após a seleção.

Como conseguir ingressos presencialmente?

Com o objetivo de promover inclusão, a organização do evento está realizando uma distribuição direta de ingressos para comunidades tradicionais, em parceria com Usinas da Paz, SEPI (Secretaria dos Povos Indígenas do Pará), Mídia Indígena, COP das Baixadas, REPAM (Rede Eclesial Pan-Amazônica) e Grupo Funtelpa.

Essas instituições estão auxiliando na seleção e entrega de ingressos a povos indígenas, ribeirinhos, moradores das periferias e jovens lideranças amazônicas.

📧 Como saber se fui sorteado?

Os sorteados receberão e-mail do endereço reply@globalcitizen.org ou mensagem no WhatsApp oficial da Global Citizen. É essencial:

Verificar caixa de entrada e spam do e-mail;

Acompanhar seu perfil no app em “Recompensas Inscritas”;

Ter o número salvo e ativo para receber comunicações via WhatsApp.

Em caso de dúvidas, uma lista com os vencedores é disponibilizada no site oficial do evento após cada sorteio.

⏳ O que acontece se eu não resgatar meus ingressos em 48 horas?

Caso você não realize o resgate dentro de 48 horas após o recebimento da notificação, perderá o direito aos ingressos. Eles serão redistribuídos em sorteios seguintes.

Dica: ative notificações do app e configure o e-mail como remetente seguro para não perder prazos.

💻 Preciso imprimir meu ingresso para o festival?

Não. Somente ingressos digitais serão aceitos no Global Citizen Festival: Amazônia.

Quem tiver seu ingresso validado corretamente, receberá instruções por e-mail até o fim de outubro sobre como fazer o download dos ingressos via Ticketmaster.

🔒 Posso vender ou transferir meu ingresso?

Não. Os ingressos são nominais, intransferíveis e não comercializáveis. A venda, troca, doação ou uso promocional dos ingressos viola os Termos e Condições da Global Citizen.

Em caso de infração, o ingresso será anulado e o participante banido de futuras seleções.

🛠️ Tive problemas com o código ou com o site da Ticketmaster. E agora?

Se houver falhas técnicas ao tentar resgatar seu ingresso após o sorteio:

Preencha imediatamente o formulário de contato da Global Citizen, disponível no site; Relate o erro ocorrido; Aguarde o suporte da equipe, que poderá validar o ingresso manualmente dentro do prazo.