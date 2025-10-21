O que é o Global Citizen? Entenda como funciona o festival que será realizado em Belém

Belém vai sediar um dos maiores eventos culturais e ambientais do ano. No dia 1º de novembro, o Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) será palco da primeira edição latino-americana do Global Citizen Festival, que este ano terá foco na Amazônia. Com apresentações de Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, autoridades e ativistas em defesa da sustentabilidade e do desenvolvimento social.

O evento antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, e faz parte das mobilizações do movimento internacional Global Citizen, que já impactou mais de 1,3 bilhão de pessoas em todo o mundo. Mas afinal, o que é o Global Citizen e como funciona o festival? Confira abaixo.

VEJA MAIS

O que é o Global Citizen?

O Global Citizen é um movimento internacional que tem como missão acabar com a pobreza extrema, promover a sustentabilidade e garantir justiça social por meio de ações cidadãs. A organização incentiva pessoas de todo o mundo a realizarem ações concretas, como assinar petições, compartilhar informações e pressionar líderes políticos, e recompensa essa participação com ingressos gratuitos para eventos e shows.

Desde 2009, mais de 42,9 milhões de ações já foram registradas por membros do movimento, resultando em compromissos de mais de US$ 49 bilhões por parte de governos, empresas e instituições, com impacto direto em comunidades ao redor do mundo.

Como funciona o festival Global Citizen?

O Global Citizen Festival é um dos principais eventos do movimento. Realizado anualmente em grandes cidades, como Nova York, o festival combina shows de grandes artistas com discursos de ativistas, líderes globais e apresentações culturais que reforçam as causas sociais e ambientais apoiadas pelo movimento.

Cada edição tem um tema central e em 2025, o foco é a Amazônia, a proteção dos povos indígenas e a defesa de políticas sustentáveis no combate à crise climática. O evento em Belém será também uma preparação simbólica para a COP 30.

Em edições anteriores, o festival teve duração média de 6 horas, com apresentações musicais de cerca de 20 minutos por artista. Em 2024, por exemplo, os cantores Ed Sheeran e Chris Martin se apresentaram juntos por quatro músicas, enquanto a artista Benenson Bonnie apresentou três faixas solo.

Além dos shows, há vídeos de conscientização, depoimentos de ativistas, discursos de líderes políticos e participações de celebridades. O formato mistura entretenimento com engajamento social, gerando visibilidade para causas urgentes.

O festival já contou com artistas como Shakira, Cardi B, Camilo, Tyla, ROSÉ, Evaluna Montaner e Rema, entre outros. Em Nova York, mais de 60 mil pessoas estiveram presentes na última edição no Central Park, em setembro de 2025.

Assista a última edição do Global Citizen Festival:

Como conseguir ingressos gratuitos para o festival em Belém?

Os ingressos são gratuitos e distribuídos por meio de ações sociais e ambientais realizadas nas plataformas oficiais da Global Citizen.

Para participar:

Cadastre-se gratuitamente no aplicativo Global Citizen (Android e iOS) ou no site globalcitizen.org.

Realize ações dentro da plataforma, como:

Assinar petições;

Enviar e-mails a autoridades;

Fazer publicações no X (antigo Twitter);

Assistir vídeos e responder questionários;

Cumprir missões ligadas à sustentabilidade.

Cada ação gera pontos que podem ser trocados por chances de participar nos sorteios de ingressos. Também é possível solicitar ações pelo WhatsApp oficial da Global Citizen: +55 (11) 4040-7099.

A organização do festival, em parceria com o Governo do Pará, fará a distribuição direta de ingressos a povos indígenas e comunidades locais. A iniciativa envolve instituições como Usinas da Paz, SEPI (Secretaria dos Povos Indígenas do Pará), Mídia Indígena, COP das Baixadas, Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM) e Grupo Funtelpa. A elegibilidade será confirmada por meio de verificação de residência.