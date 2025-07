VÍDEO: em show, Chris Martin, vocalista do Coldplay, 'faz alerta' após flagra de traição

Após o acontecimento que parou a internet na semana passada, envolvendo o CEO que foi flagrado com a amante no show do Codplay, na quarta-feira (16), o vocalista Chris Martin parece ter ficado "traumatizado" com o ocorrido e fez um alerta de forma cômica no show ocorrido no último sábado (19).

Momentos antes de começar o "Jumbotron Song", segmento do show em que Chris improvisa músicas sobre pessoas da plateia e que foi, justamente, o momento em que foi registrada a traição, Chris Martin fez questão de deixar bem clara a dinâmica da ‘Jumbotron Song’ da noite. Confira o vídeo:

Andy Byron, CEO da Astronomer, renunciou o cargo da empresa de tecnologia no último sábado (19), após a sua traição ser mundialmente exposta e virar meme nas redes sociais.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.