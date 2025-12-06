Capa Jornal Amazônia
Mel Maia fala pela primeira vez sobre a morte da mãe: 'dias mais difíceis da minha vida'

O corpo de Débora Maia foi localizado pela empregada doméstica ao chegar à residência no dia 28 do mês passado

O Liberal

Mel Maia utilizou as redes sociais neste sábado (6/12) para prestar uma homenagem e falar pela primeira vez sobre a morte da mãe, Débora, que foi encontrada sem vida no dia 28 do mês passado. O corpo foi localizado pela empregada doméstica ao chegar à residência.

“Estes últimos dias têm sido os mais difíceis da minha vida. Passando aqui para agradecer demais cada mensagem de carinho, cada oração e a cada pessoa que tem me mandado força e afeto. Isso tem feito toda a diferença para mim e para os meus”, publicou no Instagram.

A atriz contou que tem passado os dias ao lado da família, vivendo o processo do luto com "calma" e "amor". “É a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida. Tenho certeza que minha mãe marcou o coração de cada um que passou pelo seu caminho e ela deixa um legado de alegria e amor. Muito obrigada. De coração”, continuou.

A empresária Débora Maia teve um papel muito significativo na carreira de Mel Maia, porque ajudava a gerenciar a carreira da filha, além do jovem surfista Lorenzo Abreu, de 11 anos. Durante a infância e adolescência da jovem artista, ela acompanhou o surgimento do sucesso de Mel quando a atriz passou a atuar aos 5 anos de idade em novelas brasileiras, como Avenida Brasil (2012) e Joia Rara (2013-2014), da TV Globo.

