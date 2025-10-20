Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Grupo Liberal sorteará 200 ingressos para Global Citizen Festival: Amazônia

Parceria com o festival internacional prevê distribuição nas plataformas digitais e canais do Grupo

O Liberal
fonte

Grupo Liberal distribui 200 ingressos gratuitos para o Global Citizen Festival: Amazônia em Belém. (Global Citizen / Reprodução Instagram)

O Grupo Liberal é parceiro oficial do Global Citizen Festival: Amazônia e vai realizar a distribuição gratuita de 200 ingressos para o evento por meio de suas plataformas digitais e canais de comunicação. O festival será realizado no dia 1º de novembro, no estádio do Mangueirão, em Belém, reunindo atrações nacionais e internacionais. A dinâmica dos sorteios será divulgada nesta terça-feira (21/10).

Entre os nomes confirmados no palco estão AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto GilChris Martin (Coldplay), Regina Casé, Cacique Raoni, Hugo Gloss, Rodrigo SantoroIsabelle Nogueira, Estêvão Ciavatta e outros. O evento promove uma combinação de música, ativismo e visibilidade global para causas climáticas, sociais e ambientais.

Festival promove causas socioambientais e foca na Amazônia

Global Citizen é um movimento internacional de pessoas que atuam para acabar com a pobreza extrema, promover a igualdade e a sustentabilidade. A plataforma mobiliza milhões de pessoas por meio de ações online, como assinar petições e compartilhar mensagens, que pressionam líderes políticos e filantropos a agir. As ações dos membros da comunidade também podem render recompensas e acesso a eventos. 

O Global Citizen Festival: Amazônia marca o encerramento da campanha Proteja a Amazônia, lançada em 2024. O objetivo é mobilizar a sociedade para defender a floresta, acabar com o desmatamento até 2030, apoiar comunidades indígenas e locais, e cobrar compromissos efetivos dos líderes mundiais durante a COP30, que será realizada em Belém.

Além dos shows, o festival é uma plataforma de engajamento cívico, convidando o público a participar de ações como assinar petições, compartilhar conteúdos e realizar check-ins em locais estratégicos, por meio do aplicativo ou site da Global Citizen. A proposta é incentivar atitudes concretas em favor da justiça climática e da transição para energias limpas.

Ingressos serão sorteados em múltiplas plataformas do Grupo Liberal

A ação contempla todas as frentes do Grupo Liberal, com sorteios e ativações previstas nas redes sociais, rádio, TV e no portal Oliberal.com. Os 200 ingressos distribuídos reforçam o compromisso do grupo com a promoção de eventos de impacto social e cultural no Pará.

A iniciativa faz parte de uma ação coordenada com a organização do festival e tem como objetivo facilitar o acesso ao evento para diferentes perfis de público, inclusive aqueles com acesso limitado à internet e plataformas digitais.

Festival é exclusivo para moradores do Pará

O Global Citizen Festival: Amazônia é destinado exclusivamente aos moradores do estado do Pará. A elegibilidade será verificada com base na comprovação de residência. A entrada no evento será permitida a partir das 16h, com início dos shows às 17h30.

A transmissão nacional e internacional começa às 18h50, ao vivo, no Multishow e no Globoplay (aberto para não assinantes). Os melhores momentos também serão exibidos na TV Globo.

