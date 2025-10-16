Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Regina Casé e Rodrigo Santoro estarão em Belém para o Global Citzen; entenda

Festival reúne artistas, ativistas e autoridades em noite especial dedicada à proteção da Amazônia, no dia 1º de novembro

O Liberal
fonte

Rodrigo Santoro e Regina Casé juntos há 10 anos (Reprodução/Instagram/TV Globo)

O Global Citizen Festival: Amazônia confirmou a presença de seus co-apresentadores do evento que participarão do evento em Belém. Entre eles estão artistas, ativistas e autoridades brasileiras. Entre os nomes anunciados estão Regina Casé, Hugo Gloss, Mel Fronckowiak e Isabelle Nogueira.

O festival também contará com participações especiais dos atores Rodrigo Santoro e Eduardo Cia. A proposta do evento é reunir diferentes vozes em uma noite dedicada à valorização da Amazônia e ao enfrentamento das mudanças climáticas.

image Global Citzen em Belém: confira atrações, data, valores e outros detalhes
Festival revelou line-up nesta quarta-feira (30/04) e é um dos eventos culturais da COP30

image Festival Global Citzen em Belém terá Chris Martin do Coldplay, Anitta, Seu Jorge e Gaby
Ingressos gratuitos estão disponíveis exclusivamente para os moradores de Belém e do Estado do Pará.⁠

Festival traz vozes indígenas, autoridades e artistas

A lista de convidados inclui representantes de povos originários e lideranças políticas e sociais, como:

  • Eric Terena
  • Kaê Guajajara
  • Djuena Tikuna
  • Sônia Guajajara
  • Célia Xakriabá
  • Samela Sateré-Mawé
  • Juma Xipaia
  • Jean do Gueto
  • Zena Rocha
  • Luene Karipuna
  • Priscila Tapajowara
  • Puyr Tembé

Entre os nomes da política, estão confirmados o governador do Pará, Helder Barbalho, e a secretária estadual de Cultura, Ursula Vidal, além da deputada estadual Vanuza Abacatal e o coordenador de fiscalização ambiental do ICMBio, Hugo Loss.

Global Citizen Festival destaca a causa amazônica

O festival será realizado na capital paraense como parte das ações de mobilização internacional em defesa da floresta e dos povos da Amazônia. A edição 2025 acontece às vésperas da COP 30, evento climático que será sediado em Belém.

[[(standard.Article) 'Só podemos defender o planeta se derrotarmos a pobreza extrema', diz cofundador do Global Citzen]]

image Global Citizen Festival: entenda as ações sustentáveis realizadas no evento em Belém
A organização compartilhou uma lista de ações de mitigação, ou seja, reduzir os efeitos das mudanças climáticas.

Para saber como participar do festival, os interessados podem acessar o link disponibilizado pela organização nas redes sociais oficiais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Global Citizen Festival

Regina Casé

rodrigo santoro
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

REFORMA

Confusão marca aprovação da reforma da previdência dos servidores em Castanhal

Presidente da Câmara, Nivan Noronha, diz que o projeto passou por ampla análise e incorporou parte das propostas dos servidores

16.10.25 13h32

MEIO AMBIENTE

Focos de queimadas no Pará têm queda de 85% entre julho e setembro de 2025, diz Semas

Nesse intervalo, foram registrados 4.929 focos em 2025, frente aos 33.931 contabilizados em 2024

15.10.25 14h13

TRANSPORTE

Pará regulamenta táxi-lotação intermunicipal e reconhece profissão de 600 trabalhadores

A nova legislação reconhece oficialmente a atividade de cerca de 600 trabalhadores em todo o Estado

13.10.25 20h25

POLÍCIA

Carga de madeira de mais de R$ 43 mil é apreendida em Cachoeira do Piriá

Por causa dos indícios de irregularidade, a nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 9.322,24

13.10.25 8h35

MAIS LIDAS EM PARÁ

CONCURSO

Detran-PA lança processo seletivo com salários de mais de R$ 3 mil; veja como se inscrever

Concurso público abre 110 vagas para contratação temporária de Assistentes de Trânsito

15.10.25 0h11

PSS

Prefeitura de Parauapebas abre novo processo seletivo para contratação temporária; veja detalhes

Concurso público tem inscrições gratuitas para contratação temporária em diversas áreas, como Saúde, Administração, Obras, Educação e outras secretarias municipais

13.10.25 22h18

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

TRANSPORTE

Pará regulamenta táxi-lotação intermunicipal e reconhece profissão de 600 trabalhadores

A nova legislação reconhece oficialmente a atividade de cerca de 600 trabalhadores em todo o Estado

13.10.25 20h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda