Regina Casé e Rodrigo Santoro estarão em Belém para o Global Citzen; entenda
Festival reúne artistas, ativistas e autoridades em noite especial dedicada à proteção da Amazônia, no dia 1º de novembro
O Global Citizen Festival: Amazônia confirmou a presença de seus co-apresentadores do evento que participarão do evento em Belém. Entre eles estão artistas, ativistas e autoridades brasileiras. Entre os nomes anunciados estão Regina Casé, Hugo Gloss, Mel Fronckowiak e Isabelle Nogueira.
O festival também contará com participações especiais dos atores Rodrigo Santoro e Eduardo Cia. A proposta do evento é reunir diferentes vozes em uma noite dedicada à valorização da Amazônia e ao enfrentamento das mudanças climáticas.
Festival traz vozes indígenas, autoridades e artistas
A lista de convidados inclui representantes de povos originários e lideranças políticas e sociais, como:
- Eric Terena
- Kaê Guajajara
- Djuena Tikuna
- Sônia Guajajara
- Célia Xakriabá
- Samela Sateré-Mawé
- Juma Xipaia
- Jean do Gueto
- Zena Rocha
- Luene Karipuna
- Priscila Tapajowara
- Puyr Tembé
Entre os nomes da política, estão confirmados o governador do Pará, Helder Barbalho, e a secretária estadual de Cultura, Ursula Vidal, além da deputada estadual Vanuza Abacatal e o coordenador de fiscalização ambiental do ICMBio, Hugo Loss.
Global Citizen Festival destaca a causa amazônica
O festival será realizado na capital paraense como parte das ações de mobilização internacional em defesa da floresta e dos povos da Amazônia. A edição 2025 acontece às vésperas da COP 30, evento climático que será sediado em Belém.
Para saber como participar do festival, os interessados podem acessar o link disponibilizado pela organização nas redes sociais oficiais.
