Regina Casé e Rodrigo Santoro estarão em Belém para o Global Citzen; entenda

O Global Citizen Festival: Amazônia confirmou a presença de seus co-apresentadores do evento que participarão do evento em Belém. Entre eles estão artistas, ativistas e autoridades brasileiras. Entre os nomes anunciados estão Regina Casé, Hugo Gloss, Mel Fronckowiak e Isabelle Nogueira.

O festival também contará com participações especiais dos atores Rodrigo Santoro e Eduardo Cia. A proposta do evento é reunir diferentes vozes em uma noite dedicada à valorização da Amazônia e ao enfrentamento das mudanças climáticas.

Festival traz vozes indígenas, autoridades e artistas

A lista de convidados inclui representantes de povos originários e lideranças políticas e sociais, como:

Eric Terena

Kaê Guajajara

Djuena Tikuna

Sônia Guajajara

Célia Xakriabá

Samela Sateré-Mawé

Juma Xipaia

Jean do Gueto

Zena Rocha

Luene Karipuna

Priscila Tapajowara

Puyr Tembé

Entre os nomes da política, estão confirmados o governador do Pará, Helder Barbalho, e a secretária estadual de Cultura, Ursula Vidal, além da deputada estadual Vanuza Abacatal e o coordenador de fiscalização ambiental do ICMBio, Hugo Loss.

Global Citizen Festival destaca a causa amazônica

O festival será realizado na capital paraense como parte das ações de mobilização internacional em defesa da floresta e dos povos da Amazônia. A edição 2025 acontece às vésperas da COP 30, evento climático que será sediado em Belém.

Para saber como participar do festival, os interessados podem acessar o link disponibilizado pela organização nas redes sociais oficiais.