Global Citizen Festival: veja as atrações, onde assistir e como garantir ingressos gratuitos

Belém será palco de um dos maiores eventos culturais e ambientais do ano. No dia 1º de novembro, o Estádio do Mangueirão recebe o Global Citizen Festival: Amazônia, primeira edição do festival na América Latina. O evento reunirá artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, autoridades e ativistas em uma celebração pela Amazônia e pela sustentabilidade global.

Realizado dias antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o festival é organizado pelo movimento internacional Global Citizen, que mobiliza ações para combater a pobreza extrema e as mudanças climáticas. A entrada é gratuita, mediante participação em ações sociais e ambientais dentro da plataforma do projeto. Confira a seguir onde assistir ao Global Citizen Festival Amazônia e como garantir seus ingressos gratuitos.

Quem vai se apresentar no Global Citizen Festival Amazônia?

Entre as atrações musicais estão Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge, Chris Martin (Coldplay), Gilberto Gil e o Cacique Raoni Metuktire.

A apresentação será feita por Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira, com participações especiais de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

O evento também contará com a presença de lideranças e autoridades como Sônia Guajajara, Célia Xakriabá, Helder Barbalho, Samela Sateré Mawé, Juma Xipaia, Úrsula Vidal, Puyr Tembé e Vanuza do Abacatal, entre outros nomes ligados à pauta indígena e ambiental.

Como conseguir ingressos gratuitos para o Global Citizen em Belém?

Os ingressos são gratuitos e distribuídos por meio de ações sociais e ambientais realizadas nas plataformas oficiais da Global Citizen.

Para participar:

Cadastre-se gratuitamente no aplicativo Global Citizen (Android e iOS) ou no site globalcitizen.org.

Realize ações dentro da plataforma, como:

Assinar petições;

Enviar e-mails a autoridades;

Fazer publicações no X (antigo Twitter);

Assistir vídeos e responder questionários;

Cumprir missões ligadas à sustentabilidade.

Cada ação gera pontos que podem ser trocados por chances de participar nos sorteios de ingressos. Também é possível solicitar ações pelo WhatsApp oficial da Global Citizen: +55 (11) 4040-7099.

A organização do festival, em parceria com o Governo do Pará, fará a distribuição direta de ingressos a povos indígenas e comunidades locais. A iniciativa envolve instituições como Usinas da Paz, SEPI (Secretaria dos Povos Indígenas do Pará), Mídia Indígena, COP das Baixadas, Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM) e Grupo Funtelpa. A elegibilidade será confirmada por meio de verificação de residência.

Onde assistir ao Global Citizen ao vivo?

Quem não estiver em Belém também poderá acompanhar o Global Citizen Festival de casa. A transmissão ao vivo começa às 19h, com cobertura completa em diferentes plataformas.

No Brasil, o público poderá assistir pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará liberado para não-assinantes durante o evento. A TV Globo exibirá os melhores momentos em sua programação nacional.

Fora do país, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube e pela plataforma ViX, alcançando públicos nos Estados Unidos, México e em toda a América Latina.