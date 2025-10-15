Capa Jornal Amazônia
Veja as autoridades e lideranças confirmadas no Global Citizen Festival: Amazônia

O evento reúne artistas, ativistas, representantes comunitários e políticos em prol do meio ambiente e comunidades locais

Lívia Ximenes
fonte

O Global Citizen Festival: Amazônia está marcado para o dia 1º de novembro de 2025, em Belém (Divulgação)

O Global Citizen Festival: Amazônia, marcado para 1º novembro de 2025, ocorre em Belém do Pará às vésperas da 30ª Conferência das Partes (COP 30). A programação tem como objetivo mobilizar US$ 1 bilhão, direcionado para investimentos na proteção da Amazônia e visibilidade de comunidades locais e indígenas. Entre artistas, ativistas e representantes comunitários, autoridades polícias estão confirmadas no evento.

Do Pará, as autoridades confirmadas são o governador Helder Barbalho; o ministro das Cidades, Jader Filho; a secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé; e a secretária de Estado Cultura, Úrsula Vidal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também estará no evento, assim como a deputada federal de Minas Gerais Célia Xakriabá.

Juma Xipaia, cacica da Aldeia Kaarimã no território Xipaya, e Samela Sateré Mawé, comunicadora e ativista indígena, são nomes confirmados anteriormente. Outras lideranças de comunidades e movimentos em prol da sociedade, clima e preservação ambiental foram anunciadas nessa quarta-feira (15). O diretor-executivo do Gueto Hub e co-criador da COP das Baixadas, Jean Ferreira da Silva, e José Kaeté, comunicador e ativista indígena, foram alguns dos confirmados. Além deles, estarão presentes Hugo Loss, analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Luene Karipuna, liderança indígena jovem do povo Karipuna; Priscila Tapajowara, presidente da Mídia Indígena; e Vanuza do Abacatal, líder política e espiritual do Quilombo de Abacatal.

Lista de autoridades políticas confirmadas no Global Citizen Festival: Amazônia

  • Helder Barbalho, governador do Pará
  • Jader Filho, ministro das Cidades
  • Puyr Tembé, secretária de Estado dos Povos Indígenas do Pará
  • Úrsula Vidal, secretária de Estado de Cultura do Pará
  • Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas
  • Célia Xakriabá, deputada federal de Minas Gerais

Lista de lideranças confirmadas no Global Citizen Festival: Amazônia

  • Samela Sateré Mawé, comunicadora e ativista indígena
  • Juma Xipaia, cacica da Aldeia Kaarimã no território Xipaya
  • Jean Ferreira da Silva, diretor-executivo do Gueto Hub e co-criador da COP das Baixadas
  • José Kaeté, comunicador e ativista indígena
  • Hugo Loss, analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
  • Luene Karipuna, liderança indígena jovem do povo Karipuna
  • Priscila Tapajowara, presidente da Mídia Indígena
  • Vanuza do Abacatal, líder política e espiritual do Quilombo de Abacatal

