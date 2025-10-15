Veja as autoridades e lideranças confirmadas no Global Citizen Festival: Amazônia
O evento reúne artistas, ativistas, representantes comunitários e políticos em prol do meio ambiente e comunidades locais
O Global Citizen Festival: Amazônia, marcado para 1º novembro de 2025, ocorre em Belém do Pará às vésperas da 30ª Conferência das Partes (COP 30). A programação tem como objetivo mobilizar US$ 1 bilhão, direcionado para investimentos na proteção da Amazônia e visibilidade de comunidades locais e indígenas. Entre artistas, ativistas e representantes comunitários, autoridades polícias estão confirmadas no evento.
Do Pará, as autoridades confirmadas são o governador Helder Barbalho; o ministro das Cidades, Jader Filho; a secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé; e a secretária de Estado Cultura, Úrsula Vidal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também estará no evento, assim como a deputada federal de Minas Gerais Célia Xakriabá.
Juma Xipaia, cacica da Aldeia Kaarimã no território Xipaya, e Samela Sateré Mawé, comunicadora e ativista indígena, são nomes confirmados anteriormente. Outras lideranças de comunidades e movimentos em prol da sociedade, clima e preservação ambiental foram anunciadas nessa quarta-feira (15). O diretor-executivo do Gueto Hub e co-criador da COP das Baixadas, Jean Ferreira da Silva, e José Kaeté, comunicador e ativista indígena, foram alguns dos confirmados. Além deles, estarão presentes Hugo Loss, analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Luene Karipuna, liderança indígena jovem do povo Karipuna; Priscila Tapajowara, presidente da Mídia Indígena; e Vanuza do Abacatal, líder política e espiritual do Quilombo de Abacatal.
Lista de autoridades políticas confirmadas no Global Citizen Festival: Amazônia
- Helder Barbalho, governador do Pará
- Jader Filho, ministro das Cidades
- Puyr Tembé, secretária de Estado dos Povos Indígenas do Pará
- Úrsula Vidal, secretária de Estado de Cultura do Pará
- Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas
- Célia Xakriabá, deputada federal de Minas Gerais
Lista de lideranças confirmadas no Global Citizen Festival: Amazônia
- Samela Sateré Mawé, comunicadora e ativista indígena
- Juma Xipaia, cacica da Aldeia Kaarimã no território Xipaya
- Jean Ferreira da Silva, diretor-executivo do Gueto Hub e co-criador da COP das Baixadas
- José Kaeté, comunicador e ativista indígena
- Hugo Loss, analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
- Luene Karipuna, liderança indígena jovem do povo Karipuna
- Priscila Tapajowara, presidente da Mídia Indígena
- Vanuza do Abacatal, líder política e espiritual do Quilombo de Abacatal
