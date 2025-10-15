Veja as autoridades e lideranças confirmadas no Global Citizen Festival: Amazônia

O Global Citizen Festival: Amazônia, marcado para 1º novembro de 2025, ocorre em Belém do Pará às vésperas da 30ª Conferência das Partes (COP 30). A programação tem como objetivo mobilizar US$ 1 bilhão, direcionado para investimentos na proteção da Amazônia e visibilidade de comunidades locais e indígenas. Entre artistas, ativistas e representantes comunitários, autoridades polícias estão confirmadas no evento.

VEJA MAIS

Do Pará, as autoridades confirmadas são o governador Helder Barbalho; o ministro das Cidades, Jader Filho; a secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé; e a secretária de Estado Cultura, Úrsula Vidal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também estará no evento, assim como a deputada federal de Minas Gerais Célia Xakriabá.

Juma Xipaia, cacica da Aldeia Kaarimã no território Xipaya, e Samela Sateré Mawé, comunicadora e ativista indígena, são nomes confirmados anteriormente. Outras lideranças de comunidades e movimentos em prol da sociedade, clima e preservação ambiental foram anunciadas nessa quarta-feira (15). O diretor-executivo do Gueto Hub e co-criador da COP das Baixadas, Jean Ferreira da Silva, e José Kaeté, comunicador e ativista indígena, foram alguns dos confirmados. Além deles, estarão presentes Hugo Loss, analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Luene Karipuna, liderança indígena jovem do povo Karipuna; Priscila Tapajowara, presidente da Mídia Indígena; e Vanuza do Abacatal, líder política e espiritual do Quilombo de Abacatal.

Lista de autoridades políticas confirmadas no Global Citizen Festival: Amazônia

Helder Barbalho, governador do Pará

Jader Filho, ministro das Cidades

Puyr Tembé, secretária de Estado dos Povos Indígenas do Pará

Úrsula Vidal, secretária de Estado de Cultura do Pará

Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas

Célia Xakriabá, deputada federal de Minas Gerais

Lista de lideranças confirmadas no Global Citizen Festival: Amazônia

Samela Sateré Mawé, comunicadora e ativista indígena

Juma Xipaia, cacica da Aldeia Kaarimã no território Xipaya

Jean Ferreira da Silva, diretor-executivo do Gueto Hub e co-criador da COP das Baixadas

José Kaeté, comunicador e ativista indígena

Hugo Loss, analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Luene Karipuna, liderança indígena jovem do povo Karipuna

Priscila Tapajowara, presidente da Mídia Indígena

Vanuza do Abacatal, líder política e espiritual do Quilombo de Abacatal