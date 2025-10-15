Capa Jornal Amazônia
'Global Citizen Festival: Amazônia' ainda tem ingressos disponíveis para moradores de Belém

Entradas estão disponíveis também para quem não possui internet ou smartphones

O Liberal
fonte

Gilberto Gil e Anitta se apresentam no Global Citizen Festival: Amazônia (Repodução)

No dia 1º de novembro, se apresentam no Mangueirão em Belém, Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge, Chris Martin, do Coldplay, Cacique Raoni Metuktire, Gilberto Gil, Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss, Isabelle Nogueira, Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta, no Global Citizen Festival: Amazônia.

O evento que tem ingressos gratuitos e exclusivo para moradores do Pará, tem como objetivo debater sobre proteção a região, acabar com o desmatamento até 2030, apoiar comunidades locais e indígenas e exigir compromissos dos líderes mundiais durante a COP30.

O Global Citizen Festival: Amazônia marca o encerramento da campanha Proteja a Amazônia, lançada há um ano. A iniciativa combina música, ativismo e a participação de artistas, celebridades e líderes mundiais para dar visibilidade a causas sociais e climáticas, ainda está com entradas disponíveis para o público do Pará.

Para conseguir os ingressos é necessário participar de diversas ações em defesa de causas sociais e ambientais nas plataformas do Global Citizen, incluindo assinar petições, responder quizzes, compartilhar conteúdos e fazer check-in em locais indicados pelo aplicativo ou site da Global Citizen. A dinâmica tem foco acabar com o desmatamento, acelerar a transição justa para energias renováveis e apoiar comunidades na linha de frente dos impactos climáticos. 

Além do aplicativo ou site da Global Citizen, é possível adquirir as entradas enviando uma mensagem de WhatsApp para +55 (11) 4040-7099 e solicitar o recebimento das ações.  

Além disso, para tornar o evento acessível a todos, inclusive para aqueles sem internet ou smartphones, e garantir que comunidades historicamente sub-representadas tenham acesso justo ao evento, a Global Citizen se uniu ao Governo do Pará e a uma rede de organizações regionais para distribuir ingressos diretamente a povos indígenas, comunidades locais e jovens de toda a região amazônica, incluindo: Usinas da Paz, SEPI (Secretaria dos Povos Indígenas do Pará), Mídia Indígena, COP das Baixadas, REPAM (Rede Eclesial Pan-Amazônica) e Grupo Funtelpa.

A elegibilidade será confirmada por meio de um processo de verificação de residência.

Para os contemplados, que estão em posso dos ingressos, os portões serão abertos às 16h, com início do evento às 17h30. A transmissão nacional e internacional começa às 19h, exclusivamente por canais Globo, ao vivo no Multishow e no Globoplay, aberto para não-assinantes, e com melhores momentos exibidos na TV Globo, permitindo que pessoas em todo o país possam assistir e agir em tempo real. Fora do Brasil, o festival será transmitido ao vivo globalmente no YouTube e no ViX, nos Estados Unidos, México e América Latina.

