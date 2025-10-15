Além de Gilberto Gil, lideranças locais são anunciadas como participantes no Global Citizen Festival

Gilberto Gil, Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss, Isabelle Nogueira, Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta, foram confirmados no Global Citizen Festival: Amazônia, nesta quarta-feira, 15.

Junto com os artistas anunciado, outros participantes do evento, que ocorre no próximo dia 1ª de novembro, também foram conhecidos: José Kaeté, comunicador e ativista indígena; Jean Ferreira da Silva, diretor-executivo do Gueto Hub e co-criador da COP das Baixadas; Hugo Loss, analista ambiental do IBAMA; Luene Karipuna, jovem liderança indígena do povo Karipuna, comunicadora e ativista; Priscila Tapajowara, presidente da Mídia Indígena; Puyr Tembé, Secretária de Estado dos Povos Indígenas do Pará; Úrsula Vidal, jornalista e Secretária de Cultura do Pará; e Vanuza do Abacatal, líder política e espiritual do Quilombo de Abacatal.

“O Global Citizen é essa plataforma mundial, super conhecida e com muitos aliados importantes e que chamam atenção das massas. Então levar a pauta da floresta Amazônia para esse espaço é ampliar ainda mais a nossa luta e o nosso pedido da colaboração de todos. Até porque cuidar da natureza é também cuidar da nossa existência na terra. Esses artistas anunciados conseguem acessar outras bolhas e massas que a gente na luta diária, em campo ou na internet, ainda não consegue. Então eles acabam cedendo a voz e a influência deles pra gente, e também guiam os seus fãs a olharem pra um tema importante”, disse José Kaeté, @zenarede.

O comunicador e ativista indígena, é de Capanema, nordeste paraense, e trabalha produzindo conteúdo sobre Amazônia e Povos Indígenas há quase 10 anos.

O influenciador já participou do The Wall, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, ao lado de Gilvana Borari. Eles representaram o Instituto Regatão Amazônia, de Santarém, e faturaram R$ 30.207.

O evento que terá também Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge e Chris Martin, do Coldplay, e o Cacique Raoni Metuktire, tem ingressos gratuitos e exclusivo para moradores do Pará. Para conseguir as entradas é necessário participar de diversas ações em defesa de causas sociais e ambientais nas plataformas do Global Citizen, incluindo assinar petições, responder quizzes, compartilhar conteúdos e fazer check-in em locais indicados pelo aplicativo ou site da Global Citizen. A dinâmica tem foco acabar com o desmatamento, acelerar a transição justa para energias renováveis e apoiar comunidades na linha de frente dos impactos climáticos.

Além do aplicativo ou site da Global Citizen, é possível adquirir as entradas enviando uma mensagem de WhatsApp para +55 (11) 4040-7099 e solicitar o recebimento das ações.

A elegibilidade será confirmada por meio de um processo de verificação de residência.

Para os contemplados, que estão em posso dos ingressos, os portões serão abertos às 16h, com início do evento às 17h30. A transmissão nacional e internacional começa às 19h, exclusivamente por canais Globo, ao vivo no Multishow e no Globoplay, aberto para não-assinantes, e com melhores momentos exibidos na TV Globo, permitindo que pessoas em todo o país possam assistir e agir em tempo real. Fora do Brasil, o festival será transmitido ao vivo globalmente no YouTube e no ViX, nos Estados Unidos, México e América Latina.

Além dos artistas citados, se juntam para este momento, importantes lideranças e representantes comunitários foram incluídos na programação do festival, como Sônia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas do Brasil; Célia Xakriabá, Deputada Federal (MG); Helder Barbalho, Governador do Pará; Samela Sateré Mawé, bióloga, artesã, comunicadora indígena e ativista climática e dos direitos indígenas; e Juma Xipaia, cacica da Aldeia Kaarimã, no território indígena Xipaya; fundadora e diretora-executiva do Instituto Juma; e produtora do filme YANUNI.