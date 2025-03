Instituto Regatão Amazônia, do Pará, conquista mais de R$ 30 mil no The Wall, no Domingão do Huck

Gilvana Borari e José Kaeté, representantes do Instituto Regatão Amazônia, de Santarém, no Pará, faturaram R$ 30.207 no The Wall, no Domingão com Huck, exibido neste domingo (2) na TV Globo. Apesar de não terem atingido o objetivo de R$100 mil, a dupla se emocionou ao alcançar a quantia para ser investida no projeto.

"Estar aqui pra gente é uma grande vitória. Independente de valores, temos nossos valores, nossa força. E essa ancestralidade que vai fazer a gente crescer muito. Só por essa oportunidade, a gente já se sente muito fortalecido. E por acreditar nessa força, nessa imensa Amazônia que a gente veio, nesse imenso Norte que a gente veio, eu rasguei [o contrato]" disse Gilvana.

"A ideia é comprar um barco para ser um ponto de cultura itinerante na Amazônia", explicou José Kaeté, sobre o que farão com a quantia conquistada.

Durante o The Wall, comandado pelo apresentador Luciano Huck, José ficou encargado por colocar as apostas, em bolas de acréscimo no saldo (verdes) ou descréscimo (vermelhas), enquanto Gilvana enviava as respostas em uma cabine isolada. Em um certo momento, Huck, chegou a oferecer triplicar o valor da aposta e José aceitou. No entanto, durante a dinâmica, Gilvana ainda rasgou o contrato, fazendo com que a dupla não levasse o prêmio de R$ 50.604 conquistado pelo colega durante a queda de bolas verdes e vermelhas.