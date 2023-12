Jullie Dutra revela que quis dividir prêmio do “Quem quer ser um milionário?” com paraense

Mesmo com um milhão na conta, Jullie Dutra, mantém seu foco: ser uma diplomata. A pernambucana, foi a primeira pessoa a conquistar o maior prêmio no quadro “Quem quer ser um milionário?”, do “Domingão com Huck”. No início deste mês, a jornalista Jullie Dutra, de 28 anos, contou com a ajuda de uma paraense para levar essa bolada.

Nefertite Amanajás, de Belém, no Pará, ajudou a amiga a responder à pergunta: “Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958 usando a camisa número:”. A paraense indicou a opção correta.

Jullie disse que tudo foi uma profecia e que já tinha conversado com a paraense. Além de calma, a milionária viu na admiração pela minha a oportunidade de ter essa conquista no programa.

“A gente se conheceu quando estudamos online. A Nerfetite é o meu HD externo, ela é muito mais inteligente do que eu. Muito, muito, muito. Como ela está há mais tempo estudando para esse concurso, ela acaba tendo uma de bagagem e conteúdo, então eu sempre solicito um help. Só que a gente nunca tinha se visto, aí o Fantástico conseguiu fazer esse encontro, que para mim foi um presentão assim”, pontua.

VEJA MAIS

A jornalista tentou de alguma forma presentear a amiga, mas Nerfetite não quis. “Já chamei ela, disse a ela que eu estou devendo meio milhão, mas ela não quer não, mulher. Já chamei ela para ir no show da Madonna, já tentei fazer de tudo para pagar essa mulher. Ela não quer”, disse.

Jullie contou alguns detalhes sobre os bastidores do “Quem quer ser um milionário?”, desde o apoio de socorristas até a produção do programa. E tem um detalhe: a jornalista já estava milionária há um mês antes da sua vitória ser exibida, porém ela precisava manter tudo em sigilo, já que os detalhes estavam amarrados em contrato. Por exemplo, a gravação ocorreu em novembro, ela, Nerfetite e os demais presentes precisavam manter tudo em sigilo, com uma penalidade.

“Eu gravei dia 17 de novembro, ou seja, há quase um mês eu já tinha ganhado. Mas fiquei caladinha na minha e fiquei aguardando o momento certo, eu sabia que o programa ia ser exibido dia 10 de dezembro. Por uma parte foi bom, porque eu tive um tempo pra planejar tudo isso, imagina se eu tivesse no mesmo dia, o impacto que seria psicologicamente. Fui me preparando, a Globo me deu suporte psicológico, deixou uma psicóloga de prontidão para me atender”, contou.

Mesmo com essa bolada na conta, Jullie se mantém focada no seu propósito de se tornar diplomada: “Agora que eu tenho certeza, quando ganhei um milhão foi o sinal de que vai dar certo! Eu precisava do prêmio para poder investir nos meus estudos. Inclusive, a minha grande amiga Nerfetite, que deu meio milhão de reais, eu fiz meio e ela me deu o resto. Eu tenho essa conexão incrível com o Pará, não conheço, mas estou me programando para visitar já em janeiro”.