Influencer paraense, Tiane Melo, participa de quadro do Domingão com Huck

A influenciadora e professora paraense Tiane Melo, dona do perfil Manga Poética, que destaca as peculiaridades do Pará, participou do programa Domingão com Huck, neste domingo (21/7). O apresentador veio a Belém a convite de uma marca de cosméticos e Tiane foi convidada a falar um pouco de seu trabalho e, claro, sobre os atrativos do estado.

Tiane conta que, ao ser contatada pela produção do programa, ela mal conseguia falar, tamanha era a felicidade e também o nervosismo. "Eu estou passando mal", disse na ocasião. E como não poderia deixar de ser, ela reuniu familiares e amigos na tarde deste domingo para assistir sua participação no programa de veiculação nacional.

Durante o quadro, Luciano Huck parabenizou o trabalho da influenciadora e disse que sempre que vier ao Pará vai tentar encontrá-la para trocar mais informações sobre a capital paraense e o Pará, como um todo. "Eu, como professora, me sinto responsável em divulgar o Pará pelos seus atrativos", argumentou Tiane, que também trabalha com educação, sobre a escolha pela abordagem que dá as suas publicações na rede social.

Após o quadro ser veiculado, Luciano Huck divulgou nas próprias redes sociais o perfil de Tiane e ainda passou a seguir a paraense no Instagram.