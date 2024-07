Vídeo de influencer paraense que mostra o preparo do açaí natural viraliza nas redes sociais

Um vídeo que mostra todas as etapas do preparo do açaí natural e caseiro, publicado por Ryan Munduruku, criador de conteúdo digital do Pará, circulou nas redes sociais na última quinta-feira (18). O registro foi o último de uma série de três vídeos, com os anteriores demonstrando o processo de colheita do fruto do açaizeiro. O jovem indígena de Itaituba, no sudoeste do estado, compartilha de forma bem-humorada sua rotina e costumes com os seguidores, que somam cerca de 759 mil no Instagram e TikTok.

No primeiro vídeo, o influencer, acompanhado da família, vai de barco até o açaizeiro, onde seu irmão sobe na árvore para tirar o cacho do açaí. No segundo, Ryan mostra o início do preparo, com a debulhagem do açaí, termo utilizado na agricultura para descrever o processo de separação dos grãos das plantas, seguida da retirada dos frutos verdes e a inserção apenas dos frutos maduro na saca.

O vídeo parte três detalha o preparo do açaí, desde a introdução do fruto na água fervente para separar a polpa do caroço até o processo de pilagem e peneiragem. No fim do registro, ele se delicia com uma tigela de açaí, servido com farinha de mandioca.

Outros conteúdos como viagens, receitas gastronômicas e o processo de extração de alimentos típicos da região, como a castanha-do-Pará, também são compartilhados em nas redes sociais do paraense (@ryan_munduruku).

*(estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)