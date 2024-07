Açaí Fight Combat 12 acontece neste sábado, em Jacundá; veja o card de lutas

O evento AFC (Açaí Fight Combat) realiza, neste sábado (20), em Jacundá, a sua 12ª edição a partir das 20h, no Ginásio municipal Jacundazinho, totalmente reformado e apto a receber diversas competições esportivas. O evento contará com 2 GP´s nas categorias peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg), com destaque para a principal, que será o confronto entre os atletas Leo Goiaba e Daniel Silveira.

Açai Fight Combat 12

GP 57 Kg.

Lucas Predador

Rodrigo Flash

Junior Farinha

Matheus

GP 61 Kg.

Lucas Reis

Gustavo

Cleilson Demolidor

Junior Anjo

Luta principal

Leo Goiaba Vs Daniel Silveira

Amanda garante buscar nocaute contra Jandiroba

Amanda Lemos se prepara para encarar Virna Jandiroba neste sábado (20). Apesar do duelo poder levar a vencedora para o título a atleta paraense ignora qualquer pressão que o cenário cause e afirma tratar todas as aparições da mesma maneira. Segundo ‘Amandinha’, o importante é buscar a vitória.

“Para mim todas as lutas são importantes, então todas as lutas eu trato da mesma maneira. Não importa se eu sou a primeira luta, segunda luta, se eu sou a luta principal, se estou nas lutas anteriores, sempre levo muito a sério, sempre vou em busca da vitória e essa a a minha vida. Tenho que fazer de tudo para vencer, tenho feito de tudo para melhorar. Todas as lutas são importantes.

Acredito que cada luta minha eu estou indo com uma versão melhor, evoluindo profissionalmente. Então, quando eu estou mais agressiva, essa é a Amanda. Com certeza eu vou entrar para querer finalizar a luta. É assim que eu entro sempre. Sempre estudando com cautela, mas a oportunidade que eu tenho, eu finalizo a luta”, concluiu.

Nate Diaz processa empresa que promoveu luta contra Masvidal

Mesmo vencendo Jorge Masvidal em duelo de Boxe que aconteceu no último dia 6 de julho, Nate Diaz ainda teve razões para lamentar. Recentemente, o ex-lutador o UFC anunciou que está processando a “Fanmio”, empresa que foi responsável por promover o duelo entre ele e Masvidal, por fraude e também quebra de contrato.

O site “TMZ Sports”, que divulgou a notícia inicialmente, sinalizou que Nate Diaz entrou com a ação na Justiça exigindo que a empresa promotora do evento lhe pague o salário integral acordado anteriormente. O atleta norte-americano afirma ainda que o fundador e CEO da “Fanmio”, Solomon Engel, está se recusando a pagar a quantia total da sua bolsa pela luta contra Jorge Masvidal, que no contrato firmado entre as partes, estaria no valor de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 54 milhões na cotação atual).

Dana revela investimento ‘pesado’ para UFC na ‘esfera’

Presidente do Ultimate, Dana White vem prometendo o “maior evento da história dos esportes” para o UFC 306, que será realizado no dia 14 de setembro, na moderna e tecnológica “Esfera”, em Las Vegas (EUA).

O UFC 306 foi renomeado como “Noche UFC” enquanto a organização prepara um grandioso evento para celebrar o Dia da Independência do México pelo segundo ano consecutivo. Comprovando que a edição promete ser, de fato histórica, Dana White revelou recentemente que a companhia já investiu US$ 17 milhões (cerca de R$ 92 milhões) para o card, sinalizando que até a data do evento, em setembro, mais custos devem surgir.