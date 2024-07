Preço do açaí em Belém recua 22% em junho de 2024, segundo Dieese

O balanço de preços divulgado nesta sexta-feira (12) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Pará revela que o litro do açaí do tipo médio ficou 22% mais barato em junho de 2024 na comparação com maio anterior, passando de R$ 27,17 para R$ 21,10 em média. A pesquisa feita em feiras livres, pontos de vendas e supermercados da capital também revela que houve queda no preço do litro do tipo grosso, calculada em 14%. Segundo o Dieese, esta é a terceira vez que o açaí recua de preço em 2024 em Belém.

Apesar do aparente alívio para o bolso, as altas acumuladas no primeiro semestre deste ano superam a inflação para o período. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que a inflação do primeiro semestre de 2024 ficou em 2,68%. Muito acima desse percentual subiram os preços do litro do açaí médio e do grosso, que acumularam alta de 6,45% e 20,02%, respectivamente.

“Com o fim da entressafra e maior oferta do produto, a tendência, agora, deve ser de novos recuos de preços. Entretanto, o tamanho destas novas quedas e sua duração vai depender também da nova safra”, informa a nota divulgada pelo Dieese nesta sexta-feira.

Tá dando pra comprar mais

Para a autônoma Josyanne Alves, que compra açaí do tipo médio, a redução no preço foi observada na segunda quinzena de junho. “Em maio, eu comprava a R$ 25 o litro, e no final de junho já estava pagando R$ 22”, compara. A redução no preço do produto fez a consumidora aumentar em meio litro a quantidade adquirida, passando de 2 litros para 2,5 litros todos os dias.

A quantidade é consumida por toda a família de Josyanne, formada por cinco pessoas. Para manter o hábito no início deste ano, quando o preço do açaí disparou na capital paraense, a consumidora deixou de comprar diariamente para fazê-lo de três a quatro vezes na semana, diminuindo também a quantidade de 2 litro para 1,5 litro.

“Tinha dia que não dava pra comprar, quando tava naquela faixa de R$ 30”, revela.

“Olha, se fosse R$ 10 o litro a gente tava bem na foto! [risos] Mas se baixasse pelo menos cinco, quatro reais, já tava bom”, diz Josyanne, esperando que o preço do açaí continue reduzindo nos próximos meses.

Preço do açaí do tipo médio

Jun/2024 - R$ 21,10

Mai/2024 - R$ 27,17 (redução de 22,35%)

Dez/2023 - R$ 19,82 (alta de 6,45% em seis meses)

Preço do açaí do tipo grosso

Jun/2024 - R$ 36,04

Mai/2024 - R$ 42,11 (redução de 14,41%)

Dez/2024 - 30,03 (alta de 20,02% em seis meses)

Fonte: Dieese Pará (12 de julho de 2024)