DIEESE: Preço do açaí volta a cair em Belém; veja quanto custa o açaí tipo médio e grosso

Pela segunda vez consecutiva no ano, o açaí voltou a ficar mais barato na capital paraense, aponta o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, seção Pará (Dieese/PA). Divulgado nesta sexta-feira (14), o estudo mostra que em alguns estabelecimentos a queda chega até a 20% no preço do litro vendido no mês de maio.

As análises apontam que, apesar da redução expressiva do último mês, o reajuste no produto chega a 40% nos últimos cinco meses.

No ramo de vendas de açaí há quatro anos, o vendedor Fábio Vasconcelos afirma que o açaí ainda não está, de fato, no período da safra, o que causa uma inconstância nos preços comercializados. “Ainda não estamos no preço fixo de safra. Está tendo uma variável. Tem semanas que o preço está muito bom e tem semana que o preço continua aumentando nas feiras e muitos lojistas têm que segurar”, declara Fábio.

Na avaliação do vendedor, os preços devem começar a se estabilizar a partir de julho, quando inicia a safra, com expectativa para redução nos preços devido à alta colheita do fruto.

A dona de casa Lourdes Peres, de 59 anos, conta que voltou a tomar açaí, pelo menos, duas vezes por semana após as reduções nos preços. “Estava custando cerca de R$ 40. Fica pesado, até porque eu não só para mim, então fica muito pesado”, revela a dona de casa.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Açaí paraense de Igarapé-Miri é importado e distribuído em Portugal]]

Preços

Segundo a pesquisa feita em supermercados e feiras livres de Belém, em média, o preço do açaí do tipo médio caiu de R$ 33,77 para R$ 27,17 entre os meses de abril e maio deste ano, o que equivale a um recuo de 19,54%. Em janeiro de 2024, o açaí era vendido, em média, a R$ 21,77, ou seja, no acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o aumento foi de 37,08%. Por outro lado, no comparativo com maio de 2023, quando o açaí foi comercializado a R$ 26,63, em relação ao mesmo período deste ano, a alta foi de 2,03%.

O açaí do tipo grosso também ficou mais barato em Belém. De acordo com o Dieese, no mês de maio a queda foi de 13,41% em comparação com abril, quando o preço do litro caiu de R$ 48,63 para R$ 42,11. Entretanto, no balanço comparativo de preços deste ano, o acaí acumula alta de 40,23%, quando, em janeiro, era comercializado, em média, a R$ 32,46. Em relação aos últimos 12 meses, a alta acumulada foi de quase 6%, já que, em maio de 2023, o litro do açaí do tipo grosso custava R$ 39,78.

As pesquisas mostram ainda que, dependendo do local de comercialização, os preços do litro de açaí do tipo grosso, na última semana do mês de maio, nas feiras livres oscilaram entre R$ 30 e R$ 35, já nos supermercados, os preços ficaram entre R$ 38 e R$ 40.

Trajetória de preços do açaí em Belém:

Tipo médio

Maio/2024: R$ 27,17 (-19,54%)

Janeiro/2024: R$ 21,77 (+37,08%)

Maio/2023: R$ 26,63 (+2,03%)

Tipo grosso

Maio/2024: R$ 42,11 (-13,41%)

Janeiro/2024: R$ 32,46 (+40,23%)

Maio/2023: R$ 39,78 (+5,86%)