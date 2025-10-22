Viviane Batidão conta como ficou perdida em rio no Pará após água invadir lancha em que estava

Em viagem de lancha do município de Curralinho para a cidade de Abaetetuba, no Estado do Pará, para um show, a cantora Viviane Batidão e sua equipe passaram por uma situação de pânico. Isso porque o veículo em que trafagavam foi atingido por uma onda e teve de encostar às pressas na margem do rio. Tudo ocorreu na segunda-feira (20) à noite, e o grupo ficou perdido em uma área isolada. Para complicar, alguns desses passageiros não sabem nadar, e o grupo ainda ficou sem sinal de internet para fazer pedidos de resgate. "Deus provavelmente está nos preparando para algo grandioso. Graças à ele estamos bem", enfatizou a artista nas redes sociais.

Por volta das 15h, a equipe saiu de Curralinho, após se apresentar em um festival, como informou o produtor musical Rodrigo Camarão. O grupo tinha duas opções para chegar até Abaetetuba. Uma, mais longa, era tomar uma rota que passa por estrada de terra até o município de Cametá, para, em seguida, prosseguir de lancha. A outra rota, mais curta, era atravessar uma baía perto de Vila do Conde. A equipe optou pelo caminho mais direto (e mais perigoso) pelo rio.

Chuva, ondas e pânico

Essa viagem, durante a noite, acabou sendo interrompida por causa de chuva intensa e ventos fortes na região. Ondas chegaram a balançar a lancha com o grupo. Uma onda invadiu a embarcação, o que obrigou o condutor a reduzir a velocidade e encostar a lancha. As pessoas tiveram, então, de colocar coletes salva-vidas. Algumas delas não sabiam nadar e ficaram desesperadas com a situação.

Quando o grupo alcançou uma margem do rio recebeu ajuda de moradores ribeirinhos. Eles, inclusive, indicaram uma rota alternativa para que o grupo pudesse seguir viagem. Porém, eles acabaram se perdendo e ficaram perdidos em um trecho de mato na área. Após navegar por longo tempo, as pessoas conseguiram chegar a uma área com sinal de internet e, então, pedir resgate a um amigo músico (Beny Pérola Negra). Essa pessoa encontrava-se em Abaetetuba. Parte dos equipamentos da banda ficou molhada durante a situação. Apesar de tudo, ninguém ficou ferido. Viviane Batidão contou nas redes sociais sobre o ocorrido. Ela agradeceu por terem chegado com segurança.