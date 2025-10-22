Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

O que é enema? Entenda a 'super chuca' que ajudou Gaby Amarantos a emagrecer

Cantora revelou ter perdido 14 kg após adotar técnica extrema de lavagem intestinal que, segundo ela, utiliza até 300 litros de água

Hannah Franco
fonte

'Super chuca': o que é o enema usado por Gaby Amarantos para emagrecer? (Instagram/@gabyamarantos)

Gaby Amarantos voltou a ser assunto nas redes sociais ao revelar, durante entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, o método inusitado que adotou para emagrecer: uma lavagem intestinal intensa, que ela mesma apelidou de “super chuca”. A técnica, que teria ajudado a cantora a perder 14 quilos, é chamada de enema e envolve a introdução de grandes volumes de água no intestino.

"O enema é um processo que na Segunda Guerra eles faziam para aumentar a imunidade dos soldados, então tem todo um estudo. Foi o que eu encontrei", contou Gaby, que usou impressionantes 300 litros de água no procedimento. 

"Eu fiz uma vez em uma clínica, que eu queria experimentar. A minha mente limpou, o meu corpo limpou e eu consegui emagrecer por conta desse processo", relatou.

Apesar do tom descontraído da conversa, o tema gerou debate: o que exatamente é essa tal de "super chuca"? É seguro fazer esse tipo de procedimento? Pode mesmo ajudar a emagrecer? Confira, a seguir, tudo sobre o enema.

💧 O que é o enema e para que serve?

O enema, também conhecido popularmente como chuca, é uma técnica de limpeza intestinal em que se introduz líquido no reto com o objetivo de estimular a evacuação e eliminar resíduos acumulados no intestino grosso.

Originalmente, o procedimento tem finalidades médicas bem definidas:

  • Tratar prisão de ventre grave;
  • Preparar o intestino antes de cirurgias ou exames como colonoscopia;
  • Administrar medicamentos via retal em determinadas situações clínicas.

Existem kits prontos para uso doméstico que podem ser adquiridos em farmácias, mas a prática também pode ser realizada em clínicas, sob orientação profissional.

🚨 Enema ajuda no emagrecimento?

Segundo médicos, o enema não é indicado para perder peso. A perda de quilos após o procedimento está relacionada à eliminação de líquidos, resíduos e fezes acumuladas, e não à queima de gordura.

Esse tipo de prática pode dar uma sensação momentânea de leveza e redução do inchaço, mas não promove emagrecimento real. Além disso, pode causar desequilíbrio eletrolítico, afetar a flora intestinal e até levar a complicações sérias.

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o organismo humano possui mecanismos naturais de desintoxicação, principalmente através do fígado, rins e intestinos.

O uso repetido de enemas pode, inclusive, prejudicar esses sistemas, deixando o intestino “preguiçoso” e dependente da técnica para funcionar. Outro risco é a remoção da flora intestinal saudável, essencial para a digestão, imunidade e produção de nutrientes.

⚠️ Os principais riscos do enema feito sem orientação médica

Embora o procedimento possa ser seguro quando feito sob supervisão e com indicação médica, ele também carrega riscos consideráveis, especialmente quando realizado de forma exagerada ou com técnicas caseiras.

Entre os principais perigos estão:

  • Perfuração retal, por uso de sondas inadequadas ou má técnica;
  • Infecções por falta de higiene no material;
  • Desidratação;
  • Irritação e inflamação intestinal;
  • Alterações na flora bacteriana do intestino;
  • Crises de hemorroidas;
  • Fissuras anais.

O uso de chuveirinho para realizar a lavagem, prática comum em ambientes não médicos, é especialmente desaconselhado, já que não permite controle do volume ou da pressão da água.

🔍 Quando o enema é indicado?

As principais indicações médicas do enema são:

  • Constipação intestinal severa ou impactação fecal;
  • Preparação para cirurgias abdominais ou exames como colonoscopia;
  • Administração de medicamentos via retal;
  • Remoção de fezes endurecidas (fecaloma).

Nessas situações, o enema deve ser prescrito por um médico, com a solução adequada e realizado por profissionais de saúde habilitados, como enfermeiros e técnicos supervisionados.

Alternativas mais seguras para regular o intestino

Para quem sofre com prisão de ventre ou sensação de inchaço, a solução geralmente está em mudanças simples de hábitos:

  • Dieta rica em fibras (frutas, legumes, grãos integrais);
  • Ingestão adequada de água (2 a 3 litros por dia);
  • Atividade física regular, que estimula o funcionamento do intestino;
  • Evitar o uso indiscriminado de laxantes ou lavagens.

Em casos persistentes, o ideal é consultar um gastroenterologista, que pode indicar o melhor tratamento.

