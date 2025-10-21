Capa Jornal Amazônia
‘Super Chuca’: Gaby Amarantos revela segredo de emagrecimento radical; veja

Gaby Amarantos emagreceu 14 kg com método inusitado; entenda a técnica do enema, seus riscos e o que diz a ciência

Riulen Ropan
fonte

Gaby Amarantos descreveu o procedimento como transformador. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A cantora Gaby Amarantos agitou a web ao compartilhar um detalhe surpreendente de seu processo de emagrecimento, que a levou a perder 14 quilos. A revelação, feita durante sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', trouxe à tona uma prática pouco convencional que a artista batizou de "super chuca" – uma adaptação caseira e extrema do conhecido enema ou lavagem intestinal.

A técnica consiste na introdução de grandes volumes de água no intestino para limpeza e desintoxicação. "Tem um povo que faz enema de café, de chá, mas eu faço só com água", explicou a cantora paraense, destacando a simplicidade de sua versão.

Enema e a história: Gaby Amarantos cita a segunda guerra

Apesar da polêmica, Gaby Amarantos fez questão de ressaltar que o método possui um histórico de uso. Segundo a artista, procedimentos semelhantes eram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial para, supostamente, aumentar a imunidade dos soldados. "O enema é um processo que na Segunda Guerra eles faziam para aumentar a imunidade dos soldados, então tem todo um estudo. Foi o que eu encontrei", contou Gaby.

A curiosidade da cantora sobre os efeitos dessa prática foi levada ao extremo em uma clínica especializada, onde ela experimentou o procedimento de forma mais intensa, utilizando impressionantes 300 litros de água.

A experiência extrema: mente e corpo "limpados"

Gaby Amarantos descreveu o procedimento como transformador, não só para o corpo, mas também para a mente. "Eu fiz uma vez em uma clínica, que eu queria experimentar. A minha mente limpou, o meu corpo limpou e eu consegui emagrecer por conta desse processo", relatou.

Apesar de reconhecer o caráter radical da solução, ela enfatizou que a técnica foi crucial em um momento em que as tentativas mais tradicionais de perda de peso não surtiam efeito. "Foi a solução mais radical que eu encontrei, pois eu já tinha feito tudo e não conseguia emagrecer", disse a cantora.

Alerta e a busca por saúde

A artista, que é conhecida por abordar temas de saúde e autoestima, destacou que a prática foi pontual em sua vida. "Hoje em dia não preciso fazer, mas naquele momento foi algo importante", ponderou.

A revelação de Gaby Amarantos reforça a busca incessante por métodos de emagrecimento e detox, mas também serve de alerta: é fundamental buscar sempre o acompanhamento de profissionais de saúde antes de adotar procedimentos radicais como a lavagem intestinal para perder peso. O mais importante, segundo a cantora, foi encontrar o caminho que a fizesse sentir-se bem e saudável.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)

