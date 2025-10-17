Gaby Amarantos é destaque do 'De Frente com a Blogueirinha' da próxima semana

A cantora paraense Gaby Amarantos será a próxima convidada do quadro “De Frente com a Blogueirinha”, comandado pela personagem interpretada pelo ator e humorista Bruno Matos. O episódio vai ao ar na próxima segunda-feira (20), às 20h, no canal oficial de Blogueirinha no YouTube e na DiaTV.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) nas redes sociais da personagem. “Oi meninas e meninos também, tutupom? Mais uma segunda-feira está chegando e @gabyamarantos será a próxima entrevistada [...] Vem assistir que vai ser incrível!”, escreveu no post.

Em setembro, Bruno Matos esteve em Belém para participar do projeto “Amazônia Live”, evento que reuniu artistas, influenciadores e lideranças da região em ações voltadas à valorização da Amazônia e à preparação para a COP 30.

O nome do quadro faz uma analogia direta ao tradicional programa de entrevistas comandado pela jornalista Marília Gabriela, que marcou época na televisão brasileira com conversas francas e intimistas com grandes personalidades. Criado pelo humorista Bruno Matos, o formato traz uma releitura divertida e contemporânea, com a personagem Blogueirinha assumindo o papel de entrevistadora e conduzindo os convidados entre perguntas irreverentes, momentos de humor e reflexões sobre fama, internet e cultura pop.

Desde a estreia, o programa já recebeu nomes de destaque da música, televisão e redes sociais, como Juliette, Pabllo Vittar, Marina Sena, Gloria Groove, Preta Gil, Fernanda Souza, Pedro Sampaio e Anitta.