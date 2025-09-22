'Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana', diz Bruno Matos sobre visita a Belém

O ator Bruno Matos, conhecido pela personagem da internet Blogueirinha, publicou em seu Instagram, no último sábado (20), um álbum de fotos registrando sua passagem por Belém do Pará. A visita ocorreu após ele ter sido convidado para prestigiar o evento "Amazônia Live - Hoje e Sempre", realizado nas águas do Rio Guamá, que contou com apresentações de Dona Onete, Joelma, Zaymara, Gaby Amarantos e a cantora internacional Mariah Carey.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

"Obrigada Belém do Pará, foi lindo demais. Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana com certeza”, escreveu Bruna na legenda.

O álbum mostra o ator tomando tacacá, passeando pela Estação das Docas e registrando pessoas dançando no Baile da Saudade, onde são tocados clássicos de tecnobrega e 'passadão'. As imagens também incluem o palco da vitória-régia do Amazônia Live, evento que Bruno prestigiou durante sua visita.