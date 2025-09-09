'A confusão foi depois', diz Whindersson sobre término com Luísa Sonza e polêmica com Vitão

Whindersson Nunes abordou episódios marcantes de sua vida pessoal em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha nessa segunda-feira, 8. O humorista comentou sobre o fim do casamento com Luísa Sonza, o noivado com Maria Lina, a perda do filho João Miguel e dificuldades com o álcool.

Sobre a separação da cantora Luísa Sonza, com quem foi casado por dois anos, Whindersson afirmou que o processo foi tranquilo entre os dois, apesar da repercussão negativa nas redes sociais. "Não foi difícil, porque a gente terminou tranquilo. A confusão foi depois, com as pessoas, mas terminamos tranquilo", disse o humorista.

Ele também comentou os rumores de que Luísa teria iniciado um relacionamento com o cantor Vitão ainda durante o casamento. "Eu perguntei se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalhar mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta", contou.

Relação com Maria Lina e perda do filho

Whindersson também falou sobre o relacionamento com Maria Lina, com quem foi noivo por cerca de um ano. O casal se separou em 2021, poucos meses após a morte do filho João Miguel, que nasceu prematuro com 22 semanas e viveu por apenas 30 horas.

Ao recordar a relação, o humorista destacou o carinho que mantém pela ex-noiva. Segundo ele, apesar de não haver intenção de reatar, ele retomaria um relacionamento com Maria Lina. "Eu tenho esse carinho, voltaria, sim. Hipoteticamente, não que eu tenha vontade, gente! Eu conheço pessoas que eu sou muito apaixonadinho, e eu não namoro com essas pessoas só porque sou apaixonadinho por elas. Tenho memórias boas com a Maria, coisas boas".

Impulsividade e álcool

Durante a entrevista, Whindersson revelou dificuldades em lidar com o álcool e relacionou o comportamento à impulsividade, que, segundo ele, está ligada à sua superdotação. "Eu começo a beber e não consigo parar. Sei que vem de algum lugar, da minha superdotação, com a impulsividade que eu tenho. Então tento não começar, porque acho que vou conseguir parar, mas não consigo. É complicado", desabafou.