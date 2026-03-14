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Reggae em Belém celebra a luta das mulheres no mundo

A partir das 15h deste sábado (14), integrantes da Cultura Reggae se reúnem em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e debater rumos da luta feminina

Eduardo Rocha
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Movimento Reggae em Belém atua em prol da dignidade das mulheres em Belém (Foto: Divulgação / APCREGGAE)

A Associação Paraense da Cultura Reggae (APCREGGAE) organiza neste sábado (14), em sua sede na Avenida Senador Lemos, 4097, bairro da Sacramenta, em Belém, uma roda de conversa gratuita. O evento celebra o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e marca o lançamento do tema do 29º Festival Tributo a Bob Marley 2026.

Com início às 15h, o encontro reforça o chamado à justiça climática, à equidade de gênero e ao fim das violências contra as mulheres. A proposta, segundo os organizadores, visa valorizar o protagonismo feminino na cultura e o respeito aos direitos das mulheres, especialmente das negras.

A roda de conversa contará com a participação de representantes atuantes na área cultural e lideranças engajadas nas pautas de direitos das mulheres. A iniciativa tem o apoio do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero da Defensoria Pública do Estado do Pará (Nugem).

Programação: Temáticas da Roda de Conversa

A programação inclui duas rodas de conversa. A primeira, intitulada \"Mulheres na Cultura Reggae: A Voz que Resiste\", terá início às 16h.

Esta abordagem visa discutir a trajetória e a contribuição feminina dentro do movimento reggae. A segunda roda, com o tema \"Violência de Gênero: O Reggae como Bandeira de Luta\", começará às 18h.

O segundo momento servirá para o diálogo sobre estratégias de conscientização e transformação social por meio da cultura do reggae.

Legado e Protagonismo Feminino no Reggae

O presidente da APCREGGAE, DJ Vitor Pedra, destaca a relação entre as mulheres e o reggae em Belém do Pará. Ele ressalta o protagonismo, a resistência e a contribuição histórica delas para a difusão dessa cultura na Amazônia.

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Um dos grandes exemplos citados é Bebel Chaves, considerada a primeira radialista responsável pela difusão do reggae no Brasil. Há mais de 34 anos, ela contribui para a valorização do gênero, apresentando o programa \"Aparelhagem Reggae\" na Rádio Unama, aos sábados, das 13h às 14h.

Além da comunicação, mulheres lideram importantes iniciativas sociais dentro do movimento reggae, conforme Vitor Pedra. Ele menciona grupos como Ladys do Reggae e Grupo União Solidária.

Esses grupos promovem eventos solidários e ações comunitárias que fortalecem a cultura reggae e a solidariedade nas periferias da cidade.

Outra referência importante foi Sônia Soares, uma das primeiras mulheres colecionadoras de discos de vinil do gênero. Sua contribuição foi significativa para a propagação do reggae no Brasil.

Nas pistas de dança, DJs como Cleide Roots e Carol C ocupam espaço de destaque. Diversas cantoras também integram bandas locais e fortalecem a presença feminina no cenário musical paraense.

Vitor Pedra assinala que o reggae sempre esteve profundamente ligado às lutas por justiça social, igualdade e libertação. Assim, tornou-se um importante instrumento de fortalecimento da luta das mulheres, especialmente das mulheres negras.

Ao longo da história do gênero, diversas artistas tiveram papel fundamental nessa construção, com destaque para Rita Marley, Barbara Jones, Marcia Griffiths, entre outras. No Brasil, artistas como Célia Sampaio e Marina Peralta utilizam a música como ferramenta de consciência e transformação social.

Festival Tributo a Bob Marley 2026

Conforme repassado por Vitor Pedra, o 29º Festival Tributo a Bob Marley 2026 será realizado em 17 de maio de 2026, em Belém. O evento ocorrerá no espaço Ver-o-Rio, mediante uma construção coletiva.

Em prol desse festival, está sendo organizado um bingo a ser realizado em 18 de abril no Point Beer, em Icoaraci. O Dia Nacional do Reggae é celebrado em 11 de maio, desde 2012, em homenagem ao legado de Bob Marley.",
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